Alcione Ritorna alla Vittoria: Chierichetti e Olivieri Decisivi con i Loro Gol

L'Alcione riconquista la vittoria e riacquista fiducia grazie a un'ottima prestazione contro il Trento.

La squadra dell’Alcione ha finalmente ritrovato la strada verso il successo, superando il Trento con un netto 2-0. Questo incontro, disputato al stadio Breda, ha rappresentato un momento cruciale dopo due sconfitte consecutive, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione ai dettagli, come sottolineato dall’allenatore Cusatis.

Il match ha visto un primo tempo piuttosto blando, con poche azioni degne di nota. Le occasioni si sono contate sulle dita di una mano, con Morselli che ha provato a farsi notare e un tiro poco incisivo di Giannotti. L’unica vera chance per il Trento è arrivata al 38′, quando Benedetti ha colpito di testa, ma Agazzi ha compiuto un vero e proprio miracolo, mantenendo il punteggio in equilibrio.

L’illuminazione di Chierichetti

La ripresa è iniziata con la stessa tensione del primo tempo, fino a quando, al 62′, l’Alcione ha finalmente sbloccato la partita. Paolo Chierichetti, giovane difensore di 22 anni, ha trovato il modo di segnare il suo primo gol stagionale con un fantastico tiro al volo. Questo momento ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi e i compagni di squadra, dimostrando come il lavoro svolto in settimana abbia dato i suoi frutti.

Reazione del Trento e solidità difensiva

Dopo il gol di Chierichetti, il Trento ha tentato di reagire, ma la difesa dell’Alcione, ben organizzata, ha neutralizzato ogni attacco avversario. La sicurezza mostrata dai difensori ha fornito una base solida su cui costruire la vittoria. Pochi minuti dopo, al 69′, è arrivato il raddoppio: Renault ha orchestrato un’azione sulla sinistra e ha effettuato un cross preciso, che ha trovato Olivieri pronto a colpire da distanza ravvicinata. Il 2-0 ha definitivamente chiuso i conti, lasciando poco spazio a ulteriori possibilità di rimonta per il Trento.

Verso la sfida con il Lecco

Con questa vittoria, l’Alcione ha dimostrato di avere la capacità di rialzarsi dopo momenti difficili. Ora, la squadra ha una settimana per prepararsi ad affrontare il Lecco, una partita che si preannuncia delicata, considerando che le due squadre sono separate da soli tre punti. Questo incontro rappresenterà un test significativo, fondamentale per capire se l’Alcione ha definitivamente ritrovato la sua forma migliore.

La prestazione contro il Trento ha evidenziato non solo le qualità individuali di Chierichetti e Olivieri, ma anche il potenziale collettivo dell’Alcione. Il lavoro di squadra e l’attenzione ai dettagli, come richiesto dal mister, saranno cruciali per il prosieguo della stagione. I tifosi possono finalmente tornare a sperare in un cammino positivo e in un futuro roseo per la loro squadra.