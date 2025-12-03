Olimpia Milano: Assenza di Guduric nelle Partite Cruciali contro Baskonia e Trento

L'Olimpia Milano si sta preparando per due partite decisive, affrontando l'assenza di Marko Guduric. La squadra concentra i suoi sforzi sul pieno recupero del talentuoso giocatore serbo, fondamentale per le strategie future.

L’Olimpia Milano si trova a dover affrontare un momento delicato della stagione. La notizia dell’assenza del talentuoso Marko Guduric per le prossime sfide contro Baskonia e Trento ha destato preoccupazione. Questa situazione è stata confermata dal coach Peppe Poeta, il quale ha spiegato che il giocatore serbo si sta sottoponendo a un periodo di recupero a causa di un infortunio patito durante l’estate.

Il recupero di Guduric

Marko Guduric ha sofferto di tendinite, un problema che ha richiesto un attento trattamento e una pausa per consentire al giocatore di ritrovare la forma migliore. Coach Poeta ha dichiarato: “La salute di Marko è la nostra priorità. Ha mostrato grande dedizione, nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche, ed è ora il momento di fermarsi per garantirgli una completa guarigione.”

Le dichiarazioni di coach Poeta

Il tecnico ha evidenziato la determinazione di Guduric: “Non ci sono preoccupazioni. È un atleta estremamente motivato e pronto a mettersi a disposizione della squadra. Dopo un periodo di riposo di circa quindici giorni, ci aspettiamo di rivederlo in campo nelle condizioni ottimali”.

Impatto sulle prossime partite

La mancanza di Guduric in queste due importanti gare potrebbe influire sul rendimento dell’Olimpia Milano. La squadra affronta un calendario fittissimo e ogni assenza si fa sentire. Tuttavia, i compagni di squadra e lo staff tecnico sono fiduciosi che, una volta recuperato, Guduric tornerà a essere un elemento chiave nelle fasi decisive della stagione.

Strategie per il futuro

L’Olimpia Milano si prepara a scendere in campo contro il Baskonia e l’Aquila Trento, puntando a mantenere un elevato livello di prestazioni nonostante l’assenza di un giocatore chiave. La squadra è attualmente in fase di adattamento e sta lavorando per sfruttare al meglio le risorse disponibili per affrontare gli avversari.

Il periodo di pausa dovuto agli impegni delle nazionali rappresenta un’opportunità per riorganizzare la squadra e integrare nuovi schemi di gioco, in attesa del rientro di Guduric. Gli allenatori sperano che il giocatore possa tornare in forma in tempo per affrontare le sfide più impegnative che si presenteranno nel prosieguo della stagione.