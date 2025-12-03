Milano: Sgominate due baby gang responsabili di rapine a minorenni

Due bande giovanili a Milano sono state smantellate dalla Polizia nel corso del fine settimana, portando all'arresto e alla denuncia di membri coinvolti in rapine ai danni di minorenni.

Il fine settimana a Milano ha visto un intervento significativo da parte delle forze dell’ordine, con l’arresto di tre ragazze e la denuncia di cinque minorenni per rapine commesse in diverse zone della città. I due episodi, avvenuti nella movida milanese, hanno messo in luce un fenomeno preoccupante riguardante la delinquenza giovanile.

Il primo episodio: rapina in Darsena

La prima operazione si è svolta sabato sera, quando un ragazzo di 15 anni ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando di essere stato aggredito e derubato da un gruppo di ragazze. Il giovane, dopo aver lasciato incustodita la sua giacca in un bar, ha scoperto che i suoi auricolari erano scomparsi. Utilizzando il sistema di geolocalizzazione del suo smartphone, ha rintracciato il dispositivo nella zona della Darsena.

La reazione delle ragazze

Una volta raggiunti i gradoni, il ragazzo ha attivato l’allarme degli auricolari, che sono stati trovati nello zaino di una 17enne. Quando ha chiesto la restituzione del suo bene, la ragazza ha reagito in modo violento, minacciandolo e colpendolo con calci e pugni. La situazione è degenerata quando un ragazzo, complice delle ragazze, è intervenuto per aggredire il minorenne.

In seguito, i poliziotti sono arrivati in supporto del giovane. Durante il tentativo di fermare le ragazze, una di esse ha attaccato un agente, lanciando insulti e persino un paio di auricolari nel Naviglio. Con l’arrivo di ulteriori rinforzi, le tre ragazze, tutte minorenni, sono state arrestate per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il secondo episodio: aggressione a un 14enne

La domenica successiva, un altro intervento della Polizia ha avuto luogo in via Raffaello Sanzio, dove un 14enne ha denunciato di essere stato circondato da un gruppo di ragazzi che lo hanno strattonato per rubargli il giubbotto e gli auricolari. Questo secondo episodio ha evidenziato un altro caso di delinquenza giovanile che ha colpito i minorenni milanesi.

Indagini e riconoscimenti

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e al sistema di geolocalizzazione, gli agenti sono riusciti a rintracciare cinque giovani di origine egiziana, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, che corrispondevano al gruppo segnalato. I ragazzi sono stati indagati per rapina in concorso e gli auricolari rubati sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

Questi eventi hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo al fenomeno delle baby gang a Milano, un fenomeno che sembra crescere e richiede una risposta incisiva da parte delle autorità. Le operazioni della Polizia non solo hanno portato all’arresto dei colpevoli, ma hanno anche offerto un segnale chiaro che la delinquenza giovanile non sarà tollerata in città.