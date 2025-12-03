Mercatino di Natale in Duomo: Shopping, Tradizioni e Solidarietà nel Cuore di Milano

Scopri il Mercatino di Natale in Duomo a Milano: un evento imperdibile che unisce tradizione, shopping e solidarietà. Vieni a vivere un'atmosfera magica tra luci scintillanti, artigianato locale e delizie gastronomiche. Non perdere l'opportunità di acquistare regali unici e sostenere le cause benefiche locali. Partecipa a questa celebrazione natalizia che rende Milano ancora più affascinante durante le festività!

Milano si prepara a festeggiare il Natale con l’apertura del Mercatino di Natale in Duomo, un evento che trasforma la piazza in un magico villaggio nordico. Inaugurato il 2 dicembre, il mercatino offre un’atmosfera incantevole fino al 6 gennaio, accogliendo visitatori ogni giorno dalle 9 alle 21.

Quest’anno, il mercatino vanta 78 baite in legno, disposte lungo il corso Vittorio Emanuele, attorno alla magnifica cattedrale. Organizzato da un consorzio di associazioni, tra cui Apeca e Confcommercio Milano, questo evento non è solo un’opportunità per lo shopping, ma anche un momento di incontro e condivisione con la comunità.

I fatti

Il Mercatino di Natale in Duomo è un vero e proprio paradiso per gli amanti dell’artigianato e dei regali unici. Tra le proposte, si possono trovare presepi artigianali, decorazioni natalizie e palline di Natale in vetro soffiato. Non mancano nemmeno i giocattoli in legno, oggetti per la tavola delle feste e bigiotteria fatta a mano. Inoltre, per chi è attento alla bellezza e al benessere, sono disponibili prodotti per la cura della persona e cosmetici naturali, molti dei quali realizzati con ingredienti provenienti dalla Provenza.

Eccellenze gastronomiche italiane

Una delle sezioni più attese del mercatino è quella dedicata alla gastronomia. Qui è possibile assaporare specialità regionali che celebrano la tradizione culinaria italiana. Dai formaggi pregiati, perfetti per i pranzi festivi, ai prodotti più esclusivi come il caviale e il tartufo bianco. La varietà dei dolci è altrettanto sorprendente, con una ricca selezione che spazia dal torrone alla bottarga, fino a prodotti affumicati e dolci tipici delle diverse regioni.

Le conseguenze

Il Mercatino di Natale non è solo un luogo di acquisto, ma anche un punto di ritrovo per famiglie e bambini. Ogni anno viene allestito un presepe tradizionale, mentre i più piccoli possono visitare la casetta di Babbo Natale, dove troveranno momenti di gioia e divertimento. Gli spettacoli di magia, i giocolieri e la musica degli zampognari contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più festosa. Inoltre, quest’anno il mercatino ospiterà anche le mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, che interagiranno con i visitatori in un clima di festa e allegria.

Solidarietà e sostegno alla comunità

Un aspetto fondamentale del Mercatino di Natale è il suo impegno verso la solidarietà. Parte dei fondi raccolti sarà destinata a diverse organizzazioni benefiche, come l’Istituto dei Tumori di Milano e l’Opera San Francesco per i Poveri. Quest’anno, per la prima volta, è stata avviata una collaborazione con la Fondazione Telethon per sostenere il progetto ‘Come a casa’, dedicato ad alloggiare le famiglie dei pazienti in cura presso l’Istituto San Raffaele. In questo modo, il mercatino non solo celebra il Natale, ma contribuisce anche a migliorare la vita di chi è in difficoltà.

Il Mercatino di Natale in Duomo rappresenta un’opportunità unica per vivere la magia del Natale a Milano. Con la sua combinazione di artigianato, gastronomia e solidarietà, questo evento è un simbolo della tradizione milanese e un invito per tutti a partecipare e contribuire al benessere della comunità.