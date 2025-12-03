Lecco vs Alcione Milano: Debutto dell’Arbitro Riccardo Tropiano nel Match Cruciale

Riccardo Tropiano farà il suo debutto come arbitro nella partita tra Lecco e Alcione Milano, prevista per l'8 dicembre.

La sfida tra Lecco e Alcione Milano si preannuncia avvincente, non solo per il valore delle squadre in campo, ma anche per il debutto di un giovane arbitro. Infatti, lunedì 8 dicembre 2025, il fischietto pugliese Riccardo Tropiano avrà l’onore di dirigere questa partita, che si svolgerà allo stadio Rigamonti-Ceppi alle ore 14:30.

Chi è Riccardo Tropiano

Riccardo Tropiano, appartenente alla sezione AIA di Bari, è un arbitro che sta muovendo i primi passi nel mondo del calcio professionistico. Questo sarà il suo secondo anno nella Can C, categoria in cui ha già diretto cinque incontri in questa stagione. Durante le sue partite, ha mostrato una gestione del gioco attenta, con un totale di 13 cartellini gialli e un solo cartellino rosso, senza però fischiare alcun rigore.

Il team arbitrale

Ad affiancare Tropiano nella direzione della partita, sono stati designati il primo assistente Carmine De Vito, proveniente da Napoli, e il secondo assistente Luigi Ferraro, di Frattamaggiore. Inoltre, il quarto uomo Filippo Colaninno, di Nola, sarà presente per supportare il trio arbitrale. Il Fvs sarà Gianluca Li Vigni, di Seregno, che contribuirà alla gestione della gara.

Informazioni sulla prevendita dei biglietti

In vista della partita, è stata aperta la prevendita dei biglietti, consentendo a tutti i tifosi interessati di procedere all’acquisto. I biglietti per il match tra Lecco e Alcione Milano sono disponibili online dal 2 dicembre 2025 alle ore 12:30 sul sito Etes.it. Inoltre, la vendita fisica presso la biglietteria dello stadio avrà inizio il 5 dicembre, con orari specifici per garantire un facile accesso ai tifosi.

Dettagli sui prezzi e riduzioni

I prezzi per assistere a questo atteso incontro variano a seconda della posizione scelta nello stadio. È importante sottolineare che sono disponibili tariffe ridotte per alcune categorie di spettatori. I bambini e i giovani fino a una certa età possono accedere a prezzi speciali, mentre l’ingresso è gratuito per altre categorie specifiche.

Accesso e raccomandazioni per i tifosi

I tifosi sono invitati a presentarsi allo stadio con un certo anticipo per facilitare le procedure di controllo. I biglietti acquistati online possono essere mostrati direttamente sullo smartphone o stampati in formato A4. La vendita dei biglietti per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 del giorno precedente alla partita.

Accreditamenti e richieste

Le richieste di accredito per la FIGC, osservatori e società devono essere inviate via email entro le 18:00 del 5 dicembre 2025. Per ulteriori dettagli riguardanti gli accrediti stampa, è consigliabile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale del club.

Il match di lunedì rappresenta un’importante occasione per i tifosi di vedere all’opera la propria squadra. Inoltre, si tratta di un momento significativo per l’arbitro Riccardo Tropiano, che si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera nel calcio professionistico.