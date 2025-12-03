Lecco: Sconfitta contro il Vicenza e Sanzioni per i Tifosi

Il Lecco affronta una sconfitta e riceve una multa considerevole a causa del comportamento dei tifosi.

Il Lecco ha appena affrontato una giornata difficile, non solo per la sconfitta subita sul campo del Vicenza, ma anche per le conseguenze che ne derivano. Oltre ad accettare il risultato negativo, il club bluceleste dovrà far fronte a una multa di 1.500 euro a causa dei comportamenti inadeguati dei tifosi durante la partita.

Multa per comportamenti inadeguati

Durante il quinto minuto del primo tempo, alcuni tifosi del Lecco hanno lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco, di cui due all’interno dell’area di rigore e uno sulla linea di fondo. Questo gesto ha causato una bruciatura del manto erboso, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire per rimuovere i materiali incendiari; l’arbitro ha dovuto fermare la partita per circa un minuto. Inoltre, sono stati segnalati danni ai servizi igienici nel settore riservato ai tifosi, con il Vicenza che potrebbe richiedere un risarcimento.

Giocatori sotto osservazione

Le notizie non finiscono qui per il Lecco. I giocatori Matteo Battistini e Andrea Mallamo sono stati ammoniti e, con il cartellino giallo ricevuto, si trovano ora al terzo giallo della stagione. Un ulteriore cartellino giallo li porterà in diffida, complicando ulteriormente le prossime partite.

Prossima sfida: Lecco contro Alcione

Nonostante la sconfitta e le sanzioni, il Lecco è già concentrato sulla prossima partita contro l’Alcione, che si svolgerà lunedì alle 20:30. Questa gara è considerata fondamentale per le ambizioni blucelesti in questo girone d’andata. I tifosi sono invitati a sostenere la squadra. La vendita dei biglietti è già iniziata, con possibilità di acquisto presso la biglietteria dello stadio Rigamonti-Ceppi.

Dettagli sulla vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti per la sfida contro l’Alcione è cominciata martedì. I tifosi possono acquistarli presso la biglietteria della Tribuna, situata in via don Pozzi 6, a Lecco. È fondamentale che i sostenitori esprimano il proprio supporto alla squadra in un momento delicato, poiché ogni punto in classifica può fare la differenza.

Analisi della partita contro il Vicenza

La partita contro il Vicenza ha evidenziato la superiorità della squadra avversaria, che ha mostrato un gioco aggressivo e ben organizzato. L’incontro è iniziato con un ritmo elevato; dopo soli sessanta secondi, il Vicenza ha già dimostrato di avere chiaro il proprio obiettivo: dominare il girone A di Serie C.

Il gol decisivo è arrivato al 23′ del primo tempo, quando Stückler ha trovato la rete su un preciso cross di Tribuzzi. Questo momento ha acceso l’entusiasmo dei 10.618 spettatori presenti al Menti, mentre il Lecco ha faticato a riorganizzarsi e contrastare il gioco fluido e sicuro del Lane.

Nella ripresa, il Lecco ha tentato di rialzarsi, con il mister Valente che ha apportato delle modifiche nella formazione per cercare di rimanere in partita. La squadra ha mostrato segni di ripresa, creando alcune occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. La richiesta di un rigore ha sollevato tensioni, ma l’arbitro ha deciso di non assegnare il penalty.

Il Vicenza ha mantenuto il controllo della partita, cercando di allungare il punteggio, ma senza successo. Il Lecco ha dimostrato determinazione, resistendo fino alla fine. Il fischio finale ha confermato la superiorità del Vicenza, che nel girone A si sta affermando come una delle squadre più forti.

Il prossimo incontro sarà cruciale per il Lecco, che dovrà affrontare l’Alcione con determinazione e voglia di riscatto. L’obiettivo è muovere la classifica e riportare fiducia nell’ambiente.