Esposizioni Imperdibili a Milano: Cosa Vedere a Dicembre 2025

Milano presenta un'ampia selezione di mostre imperdibili da esplorare a dicembre 2025, spaziando tra arte, moda e design.

Milano, capitale della moda e dell’arte, si prepara a chiudere l’anno con una selezione di mostre straordinarie. Questo dicembre, gallerie e musei della città saranno teatro di eventi espositivi che celebrano la creatività, la bellezza e l’innovazione. Per gli appassionati d’arte e i semplici curiosi, di seguito si propone un elenco delle esposizioni da non perdere.

Omaggio a Giorgio Armani

Fino all’11 gennaio 2026, la Pinacoteca di Brera ospita una mostra dedicata a Giorgio Armani, icona della moda italiana recentemente scomparsa. Questa esposizione raccoglie 133 opere che raccontano la carriera del designer, evidenziando il suo stile unico e la sua visione. La connessione di Armani con Brera risale a molti anni fa, quando ricevette una laurea honoris causa per il suo contributo all’arte e al design. Visitare questa mostra offre l’opportunità di ammirare il suo lavoro in un contesto ricco di storia e cultura.

Un’esperienza visiva unica

La mostra comprende non solo abiti, ma anche pezzi che riflettono l’eleganza e la raffinatezza del design, rendendo l’esperienza immersiva e suggestiva. Chi si trova a Milano ha l’opportunità di visitare questa celebrazione della moda italiana.

Arte e design: l’heur du chat

Un’altra esposizione di rilievo è quella presso Fornasetti, aperta fino al 31 dicembre 2025. Questa installazione, intitolata heur du chat, esplora la relazione tra arte e design attraverso opere dei surrealisti Leonor Fini e Stanislao Lepri. La galleria, in collaborazione con Barnaba Fornasetti, presenta un allestimento dedicato ai gatti, simboli di grazia e intelligenza. Attraverso arredi e opere d’arte, i visitatori possono immergersi in un mondo dove il gatto diventa protagonista di un racconto visivo affascinante.

Collezioni uniche da esplorare

Al piano inferiore si trovano porcellane artistiche ispirate al felino, come tazze e piatti. Entrare nello spazio di Fornasetti rappresenta un viaggio magico che stimola la creatività e offre idee per regali durante le festività.

Jack Vettriano al Museo della Permanente

Fino al 25 gennaio 2026, il Museo della Permanente ospita una retrospettiva dedicata a Jack Vettriano, pittore scozzese noto per opere come The Singing Butler. Vettriano, autodidatta, ha intrapreso un percorso affascinante, iniziando a dipingere in età avanzata. La mostra presenta un mix di originali e riproduzioni, consentendo ai visitatori di apprezzare la sua visione artistica e il forte impatto cinematografico dei suoi dipinti.

Un viaggio attraverso l’arte

Le opere di Vettriano evocano emozioni di malinconia e desiderio, rendendo l’esperienza espositiva coinvolgente e memorabile.

Design innovativo con Studio Alchimia

Un’altra mostra imperdibile è quella allADI Design Museum, dedicata allo Studio Alchimia. Attivo tra il 1976 e il 1992, questo collettivo di designer ha rivoluzionato il concetto di design, mescolando arte e funzionalità. La mostra presenta circa 150 opere, tra cui arredi e schizzi, che esemplificano la loro filosofia di progettazione.

Un laboratorio di idee

Lo Studio Alchimia ha dato vita a un linguaggio visivo che continua a ispirare designer e artisti contemporanei. La loro visione ha ridefinito il design come forma d’arte.

Giorgio Facchini e i gioielli d’artista

È possibile visitare la Babs Art Gallery, dove fino al 30 gennaio 2026 è in corso una personale di Giorgio Facchini, artista marchigiano. Questa galleria si distingue per la sua specializzazione in gioielli d’artista e presenta una selezione di opere in oro e sculture in bronzo. I suoi pezzi, ispirati all’arte cinetica, non solo abbelliscono, ma raccontano storie attraverso la loro forma e movimento.

Un incontro tra arte e moda

Facchini ha collaborato con nomi celebri e le sue creazioni sono state indossate da personaggi noti, rendendo questa mostra un’occasione unica per apprezzare l’intersezione tra arte e moda.

Questo dicembre, Milano si rivela una meta imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura. Le esposizioni in corso offrono occasioni straordinarie per esplorare la creatività e l’innovazione.