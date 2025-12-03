Due arresti per rapine di orologi di lusso a Milano: i dettagli dell’operazione

Due individui sono stati arrestati a Napoli dopo aver perpetrato rapine di orologi di lusso a Milano.

Due individui, di 38 e 47 anni, entrambi con un passato penale significativo, sono stati arrestati a Napoli dalla Polizia di Stato. L’operazione è scaturita da un’indagine su rapine di orologi di lusso avvenute a Milano. I due uomini, considerati specialisti nel settore delle rapine, sono accusati di aver messo a segno due colpi in viale Fulvio Testi, nei pressi della città lombarda.

I fatti

Le rapine si sono verificate il 5 e il 12 febbraio. Durante il primo episodio, un orologio dal valore di circa 20.000 euro è stato sottratto a una vittima. Nel secondo caso, il bottino è stato un orologio d’epoca di notevole valore. I malviventi utilizzavano la tecnica dello specchietto, un metodo collaudato per colpire le loro vittime.

La tecnica dello specchietto

Questa tecnica consiste nel creare un incidente simulato, in cui uno dei rapinatori urta deliberatamente lo specchietto retrovisore<\/strong> dell’auto della vittima. Tale gesto provoca la reazione del conducente, costringendolo ad abbassare il finestrino per sistemare il danno. Nel momento in cui ciò avviene, l’altro complice si avvicina e strappa l’orologio<\/strong> dal polso della vittima, fuggendo rapidamente. Si tratta di un approccio ingegnoso che consente di colpire in modo rapido ed efficace.

Indagini e arresti

Le indagini condotte dalla Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con le autorità di Napoli, hanno portato a risultati significativi. Grazie all’analisi delle videosorveglianze e a vari servizi di osservazione, gli agenti hanno identificato i due rapinatori e li hanno localizzati nel capoluogo campano. La loro cattura è avvenuta in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Profili dei malviventi

I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per episodi precedenti simili, sono stati definiti esperti nelle rapine di orologi. La loro esperienza e il metodo utilizzato li hanno resi particolarmente pericolosi, attirando l’attenzione degli investigatori. La loro cattura rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata e le rapine in città.

Le implicazioni e le reazioni

L’arresto di questi due soggetti ha suscitato reazioni positive tra i cittadini e le autorità. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra le forze dell’ordine per prevenire e contrastare atti criminali di questo tipo. La sicurezza dei cittadini, soprattutto in aree ad alto rischio come viale Fulvio Testi, rimane una priorità assoluta.

L’operazione condotta a Napoli rappresenta un esempio di come la sinergia tra diverse unità della polizia possa portare a risultati efficaci nella lotta contro la criminalità. Si auspica che questo arresto possa fungere da deterrente per altri potenziali malviventi e contribuire a una maggiore sicurezza per tutti.