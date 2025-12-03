Aggressione a Crescenzago: arrestato il colpevole di un attacco a una giovane di 26 anni

Un violento litigio familiare sfocia in un'aggressione per le strade di Milano, causando il ferimento di una giovane donna e l'arresto dell'aggressore.

Un tragico episodio di violenza si è verificato a Milano nella serata di lunedì, quando un uomo, alterato dall’alcool, ha aggredito una giovane donna nel quartiere di Crescenzago. Questo evento inquietante è emerso all’interno di un contesto già teso, legato a un litigio familiare che ha preso una piega drammatica.

La serata è iniziata con un acceso scambio di parole tra l’aggressore, un uomo di 28 anni, e suo padre. Dopo una discussione accesa, l’uomo ha lasciato l’abitazione armato di un coltello, manifestando intenzioni violente nei confronti di chiunque si fosse trovato sulla sua strada. Con un grido disperato, ha avvertito i presenti: “Se non mi aiutate, colpisco qualcuno”.

I fatti

Scendendo nel cortile condominiale, l’uomo ha immediatamente messo in atto la sua minaccia, colpendo la prima persona che ha incontrato: una giovane di 26 anni, originaria di Piacenza, che non conosceva affatto. Questo atto brutale è avvenuto intorno alle 23 in via Fluemendosa, creando panico tra i residenti della zona. La ragazza, nel tentativo di difendersi, ha subito una ferita al braccio, fortunatamente attutita dal pesante giaccone che indossava.

Le conseguenze per la vittima

Dopo l’aggressione, la giovane è stata prontamente trasportata all’ospedale San Raffaele. Qui, i medici le hanno diagnosticato una prognosi di venti giorni per le ferite riportate. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nel quartiere e sulla fragilità delle dinamiche familiari, accentuate dall’abuso di sostanze alcoliche.

Intervento delle autorità

La situazione è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Grazie alle segnalazioni del padre dell’aggressore e dei vicini, gli agenti delle volanti sono intervenuti tempestivamente. L’uomo, con un passato di reati contro il patrimonio e già noto alle autorità per episodi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate.

Il contesto della violenza

Questo evento testimonia quanto possano essere imprevedibili e devastanti le conseguenze di litigi familiari, specialmente quando si uniscono a comportamenti legati all’abuso di alcol. La violenza, in molte occasioni, si manifesta in modo inaspettato, coinvolgendo persone innocenti che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. La giovane vittima rappresenta un triste esempio di come le tensioni personali possano sfociare in atti di violenza contro gli estranei.

La vicenda di Crescenzago sottolinea la necessità di affrontare il problema dell’abuso di alcol e le sue ripercussioni sulle relazioni familiari e sociali. La comunità è rimasta scossa da questo episodio, sperando che eventi simili non si ripetano più.