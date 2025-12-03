Acquista i Biglietti per le Partite della Virtus Bologna: Vivi l’Emozione del Basket!

Preparati a vivere l'emozione della Virtus Bologna! Acquista i biglietti per le prossime partite e unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile nel mondo del basket. Non perdere l'occasione di tifare la tua squadra del cuore e di assistere a ogni canestro in un'atmosfera electrizzante!

La Virtus Bologna è pronta a vivere momenti entusiasmanti nel mese di dicembre, con sfide che promettono di essere avvincenti. I fan possono ora acquistare i biglietti per due importanti partite in programma: una in Euroleague contro l’Hapoel IBI Tel Aviv e l’altra in LBA Serie A contro la Germani Brescia. Questi eventi non solo offrono l’opportunità di vedere la squadra del cuore in azione, ma rappresentano anche un momento di grande aggregazione per tutti gli appassionati di basket.

Dettagli sulle partite

Il primo incontro da non perdere è quello contro l’Hapoel IBI Tel Aviv, fissato per venerdì 12 dicembre alle 20:30. Questo match di Euroleague si svolgerà presso la Virtus Arena e rappresenta un’importante occasione per la squadra bolognese di mettere in mostra le proprie abilità sul palcoscenico europeo.

Normative di accesso e biglietti

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti è limitato e i tagliandi saranno nominali. Ogni spettatore dovrà presentare un documento d’identità al momento dell’ingresso. È importante notare che la vendita dei biglietti si chiuderà mercoledì 10 dicembre alle 19:00, quindi chi è interessato a partecipare deve affrettarsi a prenotare il proprio posto. Inoltre, i residenti in Israele non possono acquistare i biglietti per questa partita.

Altre partite in arrivo

Un’altra data chiave sul calendario è lunedì 8 dicembre, quando la Virtus Bologna affronterà la Germani Brescia alle 20:30. Questo incontro è parte della LBA Serie A e rappresenta un’importante sfida per il club bolognese, in cerca di conferme e vittorie in campionato.

Incontro con Milano

Infine, il venerdì 2 gennaio, i tifosi potranno assistere alla sfida contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Questa partita promette di essere un vero e proprio spettacolo, data la storicità del confronto tra le due squadre.

Opzioni di abbonamento e acquisto

La Virtus Pallacanestro Bologna offre agli abbonati della stagione 2025/26 la possibilità di acquistare fino a tre biglietti a prezzo ridotto per ogni partita, utilizzando un codice di accesso unico presente nel proprio abbonamento. Questo rappresenta un’ottima opportunità per incentivare la partecipazione dei fan e garantire che ogni tifoso possa vivere l’emozione di vedere la squadra sul campo.

Si ricorda che a partire dalla stagione 2025/26, tutti i biglietti saranno nominali. Durante l’acquisto, sarà necessario fornire le informazioni personali come nome, cognome, luogo e data di nascita, per garantire una gestione efficace e sicura degli accessi.

È fondamentale sostenere la propria squadra del cuore e vivere un’esperienza indimenticabile durante le partite.