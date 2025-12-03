Accessibilità alla Stazione di Vittuone: Soluzioni per una Situazione Insostenibile

Richiesta Urgente per il Miglioramento dell'Accessibilità alla Stazione di Vittuone Gentili Autorità, Desidero portare alla vostra attenzione un tema di fondamentale importanza per la comunità: l'accessibilità della stazione di Vittuone. La stazione rappresenta un nodo cruciale per i pendolari e i visitatori, e attualmente presenta delle barriere che limitano l'accesso a persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini. Motivi dell'Intervento: 1. Inclusività: Tutti i cittadini,...

La stazione di Vittuone, situata nel cuore del Magentino, rappresenta un nodo cruciale per il trasporto pubblico nella zona. Tuttavia, l’assenza di servizi adeguati per le persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini la rende un luogo difficilmente fruibile. Il 6 dicembre, Italia Viva di Milano organizza un evento per evidenziare queste problematiche e chiedere interventi concreti.

Una situazione critica

Entrando nella stazione, risulta evidente che l’accessibilità è un’illusione. Con ventisei gradini da affrontare e l’assenza di un ascensore, le persone con difficoltà motorie sono costrette a rinunciare a un servizio pubblico fondamentale. Questo scenario non riguarda solo chi ha una disabilità permanente, ma anche chi si trova ad affrontare limitazioni temporanee, come gli anziani o i genitori con un passeggino. La frustrazione è palpabile e l’inefficienza è inaccettabile nel contesto attuale.

L’iniziativa MAPPAMI

Per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche, il gruppo di Italia Viva ha lanciato l’iniziativa chiamata MAPPAMI. Durante l’evento del 6 dicembre, cittadini e amministratori locali si riuniranno presso la stazione per mappare le barriere architettoniche e raccogliere dati utili a stilare un dossier da inviare a RFI, Trenord e Regione Lombardia. Mauro Foieni, promotore locale dell’iniziativa, sottolinea l’importanza di mettere a fuoco le difficoltà quotidiane che le persone affrontano per accedere a un servizio pubblico.

Le voci della comunità

La stazione di Vittuone-Arluno è un punto di riferimento per migliaia di pendolari, ma la sua inaccessibilità costringe molti a cercare alternative, come recarsi alla stazione di Rho, distante oltre 10 chilometri. «Non è giusto che il trasporto pubblico sia fruibile solo per chi può permettersi un passaggio in auto», ha dichiarato Foieni. Questa situazione limita la mobilità e crea un senso di esclusione sociale.

Supporto delle associazioni

Numerose associazioni, tra cui l’Associazione Nazionale Subvedenti, hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa MAPPAMI. Anche se Rosa Garofalo non potrà essere presente all’evento a causa di altri impegni, ha sottolineato l’importanza di considerare l’accessibilità non come un favore, ma come un diritto fondamentale per tutti. È necessario un cambio di mentalità per considerare ogni individuo come parte integrante della comunità.

Un invito alla partecipazione

Il 6 dicembre rappresenta un’opportunità per i cittadini di unirsi e chiedere un cambiamento. Foieni ha invitato i sindaci di Vittuone e Arluno a partecipare, dimostrando che l’amministrazione è attenta alle esigenze della popolazione. «Vittuone è una delle porte del Parco Agricolo Sud Milano», ha affermato Foieni, evidenziando come una stazione accessibile possa migliorare la vita di tutti, consentendo a chiunque di lavorare, studiare e vivere senza barriere.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre alle ore 15:00, presso il piazzale della Stazione di Vittuone-Arluno. La partecipazione di un numero elevato di persone sarà fondamentale per dimostrare che la questione dell’accessibilità riguarda l’intera comunità e non solo una parte di essa.