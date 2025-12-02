Sofia Minotti Eletto Nuovo Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bollate

Inizia un nuovo capitolo per il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bollate, con Sofia Minotti eletta come nuova sindaca.

Recentemente, nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Bollate, ha avuto luogo un evento di grande rilevanza per i giovani della città. È stata proclamata la nuova amministrazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) per l’anno scolastico 2025/2026, un momento carico di entusiasmo e impegno civico. Con la nomina di Sofia Minotti a sindaca e dei suoi due vicesindaci, Alina Rosca e Vucaj Juard, il futuro della partecipazione giovanile si preannuncia promettente.

Un nuovo inizio per il Consiglio comunale dei ragazzi

Durante la cerimonia di insediamento, i nuovi consiglieri, provenienti da vari istituti scolastici di Bollate, sono stati accolti con entusiasmo. È stata un’occasione per ringraziare i consiglieri uscenti, ai quali è stata consegnata una pergamena di riconoscimento per il lavoro svolto nel corso dell’anno passato. Questo gesto simbolico ha rappresentato il passaggio di testimone tra le diverse generazioni di giovani leader, pronti a continuare un percorso di cittadinanza attiva.

Il valore della partecipazione giovanile

Il Consiglio comunale dei ragazzi assume un’importanza fondamentale nell’ambito della formazione civica. Si tratta di un ambiente che favorisce l’espressione di idee e proposte da parte dei più giovani, permettendo loro di contribuire attivamente alla vita della comunità. Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, insieme all’assessore alle Politiche Educative Mauro Dainelli, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le voci dei ragazzi per costruire una società più inclusiva e attenta alle esigenze delle nuove generazioni.

Progetti in cantiere per il 2025/2026

Uno dei punti salienti della nuova amministrazione è il programma di lavoro che ruoterà attorno al progetto intitolato “Buon compleanno, Repubblica!”. Questa iniziativa, dedicata ai 70 anni della Repubblica Italiana, mira a coinvolgere gli studenti in un percorso di approfondimento e riflessione sul significato di questo importante traguardo. L’idea è di realizzare una serie di podcast che daranno voce ai ragazzi, consentendo loro di esplorare temi cruciali come diritti, responsabilità, libertà e partecipazione.

Educazione alla democrazia

Il progetto prevede la creazione di 12 episodi audio, uno o due per ciascuna scuola coinvolta, in cui gli studenti potranno esprimere le loro riflessioni e domande. Questo approccio innovativo non solo stimola la creatività, ma rappresenta anche una vera e propria educazione alla democrazia, incoraggiando un dialogo attivo tra compagni, docenti e comunità. Attraverso queste attività, i giovani avranno l’opportunità di comprendere meglio il loro ruolo all’interno della società e di sviluppare un senso di appartenenza e responsabilità.

Prospettive future

L’insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Bollate rappresenta un passo significativo verso un maggiore coinvolgimento giovanile nella vita pubblica. Con Sofia Minotti al timone e un programma ricco di iniziative, ci si aspetta un anno scolastico stimolante, in cui i ragazzi potranno realizzare progetti che non solo arricchiranno la loro esperienza, ma contribuiranno anche a rendere la città un luogo migliore. La sfida è lanciata: sarà interessante vedere come i giovani leader di Bollate sapranno affrontarla e quali risultati porteranno alla comunità.