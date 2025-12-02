Rissa a Mesero per subaffitti: otto arresti e due feriti

Un intenso confronto a Mesero ha coinvolto cittadini pakistani in una violenta rissa scatenata da controversie sul subaffitto.

Un evento drammatico ha scosso la tranquilla cittadina di Mesero, dove una maxi rissa ha avuto luogo la sera del 1° dicembre. Il conflitto, che ha coinvolto un gruppo di cittadini pakistani, è scoppiato a causa di dispute legate ai subaffitti, culminando in violenza e nell’intervento delle forze dell’ordine.

Le urla e i colpi si sono propagati nel quartiere, attirando l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente contattato i carabinieri al numero di emergenza 112. L’intervento tempestivo delle pattuglie ha permesso di fermare la situazione prima che degenerasse ulteriormente.

Dettagli della rissa

Secondo le informazioni raccolte, la rissa ha coinvolto un totale di 13 uomini, tutti di origine pakistana e residenti tra Mesero e Magenta. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Abbiategrasso sono giunti sul luogo per reprimere la violenza, bloccando immediatamente i partecipanti.

Conseguenze del conflitto

Tra le persone coinvolte, diversi presentavano lievi ferite e abiti strappati. Un uomo, in particolare, ha subito una ferita lacero-contusa alla testa ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le autorità hanno rinvenuto mazze di ferro e bastoni, utilizzati durante la rissa, che i partecipanti avevano cercato di nascondere prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Origine della disputa

Le indagini hanno rivelato che l’origine della violenza risiedeva in un aumento del canone di subaffitto per alcuni posti letto in un’abitazione condivisa. I residenti della corte, che ospitava i protagonisti della rissa, hanno confermato che il conflitto si era acceso a causa di tensioni accumulate riguardo alle spese di affitto, portando così a un confronto fisico.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie all’acquisizione di video registrati da alcuni passanti, i carabinieri sono riusciti a ricostruire le dinamiche della rissa e a identificare i responsabili. Otto uomini sono stati arrestati per la loro partecipazione attiva al conflitto, mentre altri cinque, considerati marginali all’evento, sono stati denunciati a piede libero.

Le autorità stanno attualmente esaminando la situazione per verificare se l’immobile in questione rispetti i limiti di capienza imposti dalla legge, dato che la corte era sovraffollata e questo potrebbe aver contribuito all’esplosione della violenza.

Questo episodio rappresenta un campanello d’allarme riguardo le problematiche legate ai subaffitti e alla gestione degli spazi abitativi, soprattutto in contesti densamente popolati. La situazione a Mesero è un chiaro esempio di come le tensioni economiche possano rapidamente trasformarsi in conflitti violenti.