Operazioni della Polizia contro le Baby Gang a Milano: Sicurezza e Prevenzione

Due episodi distinti di rapina ai danni di minorenni hanno evidenziato l'aumento della preoccupazione per la sicurezza a Milano.

Nel cuore della movida milanese, il fine settimana ha visto un intervento decisivo da parte della polizia, che ha dovuto affrontare due episodi di rapina ai danni di minorenni. I fatti, avvenuti in zone centrali e frequentate della città, hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza dei giovani e sull’emergere di baby gang attive nel territorio.

Primo intervento: aggressione in Darsena

Sabato sera, intorno alle 23, un ragazzo di 15 anni ha contattato il numero di emergenza 112 dopo essere stato aggredito e derubato da un gruppo di quattro ragazze. Il giovane ha riferito di aver lasciato per qualche istante la sua giacca all’interno di un bar, dove aveva riposto gli auricolari. Al suo ritorno, ha scoperto che il dispositivo era stato rubato e, grazie alla geolocalizzazione, è riuscito a rintracciarlo nello zaino di una ragazza di 17 anni.

Reazione violenta e arresto

Quando il ragazzo ha tentato di recuperare gli auricolari, la 17enne ha reagito in modo aggressivo, minacciandolo e colpendolo. In seguito, la situazione è degenerata con l’arrivo della polizia, che ha trovato le ragazze in viale D’Annunzio. Durante il tentativo di fermarle, una delle giovani ha aggredito un agente, dimostrando un comportamento ostile. La polizia, con l’aiuto di un’altra volante, è riuscita a immobilizzare le ragazze, scoprendo che all’interno della loro borsa vi era un martelletto frangivetro e una bottiglia di vodka.

Secondo intervento: rapina in via Raffaello Sanzio

Il giorno successivo, un altro giovane, un 14enne milanese, ha vissuto un’esperienza simile. Accerchiato da un gruppo di circa dieci ragazzi, è stato strattonato e derubato di giubbotto e auricolari. La vittima ha immediatamente contattato le autorità, fornendo una descrizione dettagliata dei rapinatori.

Indagini e identificazione

Grazie alle informazioni ricevute e alla geolocalizzazione degli auricolari, la polizia è riuscita a rintracciare cinque ragazzi di origine egiziana, di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Di questi, uno è risultato non imputabile per via della sua giovane età. Gli altri sono stati denunciati per rapina in concorso. Gli auricolari rubati sono stati ritrovati in strada e restituiti alla vittima.

Questi eventi pongono un forte interrogativo sulla sicurezza dei minori nelle aree della città più affollate, invitando a riflessioni su come affrontare il fenomeno delle baby gang e garantire un ambiente più sicuro per i giovani.