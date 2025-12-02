Olimpia Milano trionfa su Maccabi Tel Aviv in Eurolega: una vittoria da ricordare

Scopri come l'Olimpia Milano ha conquistato una vittoria straordinaria contro il Maccabi Tel Aviv nell'Eurolega. Analizziamo le strategie vincenti, i momenti decisivi e le performance eccezionali dei giocatori che hanno portato questa storica vittoria.

Il match tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, valido per la Eurolega 2025-2026, si è concluso con una netta vittoria per i milanesi. Questo incontro ha avuto un’importanza particolare, non solo per il risultato, ma anche perché ha segnato l’esordio di Peppe Poeta come primo allenatore della squadra. Dopo un periodo difficile, Milano ha ritrovato la via del successo, interrompendo una striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

Il contesto della partita

La sfida si è svolta in un campo neutro a Belgrado, a causa della situazione in Israele. L’Olimpia, con la necessità di recuperare posizioni in classifica, si è presentata motivata e determinata. Dall’altra parte, il Maccabi Tel Aviv stava attraversando un momento di crisi, occupando il penultimo posto nella classifica della Eurolega.

Le dinamiche del match

Il primo quarto ha visto un avvio sprizzante da parte di Milano, che ha raggiunto un vantaggio di 10 punti grazie a giocate di qualità. Tuttavia, il Maccabi ha cercato di rispondere, mantenendo il punteggio in equilibrio. Milano ha chiuso il primo tempo in vantaggio, con un punteggio di 54-48, grazie a una prestazione convincente di Shavon Shields, il quale ha realizzato 13 punti nei primi due quarti.

Il secondo tempo e la svolta

Il terzo quarto ha rappresentato il vero punto di svolta del match. Milano ha preso il controllo della partita, trascinata da un Shields in gran forma, che ha terminato con 26 punti totali. Con una difesa solida e un attacco fluido, i milanesi hanno incrementato il vantaggio, portandosi a 20 punti nel corso del terzo quarto. Questo parziale ha fatto calare il morale del Maccabi, che ha faticato a trovare risposte.

Il finale e le statistiche

Nonostante un tentativo di recupero da parte del Maccabi, che ha segnato alcuni canestri nel finale, la partita si è conclusa con un punteggio di 95-74 per Milano. Oltre ai 26 punti di Shields, anche Armoni Brooks ha dato un contributo fondamentale, segnando 20 punti. Dall’altra parte, il Maccabi ha visto Walker e Sorkin cercare di tenere viva la partita, ma senza successo.

Le implicazioni della vittoria

Questa vittoria è stata cruciale per Milano, non solo per il morale della squadra, ma anche per la classifica. Con questo successo, l’Olimpia ha migliorato la sua posizione, ritrovando la fiducia necessaria per affrontare le prossime sfide. Il prossimo impegno sarà contro il Baskonia, e la squadra dovrà continuare su questa strada per confermare il proprio valore.

L’esordio di Peppe Poeta sulla panchina milanese è stato accolto con favore, segnando l’inizio di una nuova era per l’Olimpia. La squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per competere ai massimi livelli in Eurolega. Tuttavia, è fondamentale che mantenga la concentrazione e il lavoro di squadra, affinché non vengano vanificati gli sforzi compiuti in questa importante partita.