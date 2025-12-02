Leonora Carrington: Scopri le Creature e i Simboli dell’Artista Surrealista

Partecipa a eventi gratuiti dedicati all'arte di Leonora Carrington a Milano e scopri il fascino unico delle sue opere. Unisciti a noi per esperienze culturali coinvolgenti e approfondimenti artistici su questa straordinaria artista.

Dal 26 novembre al 7 dicembre, Milano si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità, prevista per il 3 dicembre, attraverso una serie di eventi culturali accessibili a tutti. I musei, le biblioteche e gli istituti culturali della città offrono attività gratuite, invitando il pubblico a immergersi in esperienze artistiche uniche che promuovono l’incontro e la partecipazione.

Un viaggio nell’immaginario di Leonora Carrington

In questo contesto, si inseriscono due laboratori creativi dedicati all’artista Leonora Carrington, icona del surrealismo che ha catturato l’immaginazione con le sue opere popolate da creature incantate e simboli misteriosi. Il primo di questi eventi si svolgerà il 2 dicembre, con due turni di attività alle 10:30 e 11:30, durante i quali i partecipanti potranno esplorare l’universo visionario di Carrington attraverso un percorso interattivo.

Creazione di una tombola racconta-storie

Durante il laboratorio, gli ospiti avranno l’opportunità di realizzare una tombola racconta-storie, un progetto che mira a raccogliere visivamente le immagini e i simboli ispirati dall’immaginario dell’artista. Questo piccolo scrigno visivo rappresenta un modo originale per riflettere sulle storie e le emozioni evocate dalle opere di Carrington, offrendo un’esperienza immersiva e creativa.

Laboratorio di esplorazione simbolica

Il 2 dicembre, alle 10:00 e 11:00, si svolgerà un’attività incentrata sull’analisi delle creature totemiche presenti nell’arte di Carrington. Attraverso l’utilizzo di strumenti di visual data, i partecipanti saranno invitati a riflettere sulle proprie emozioni e idee, cercando di rappresentarle in modo intuitivo e originale. Questo laboratorio offre non solo un’opportunità di espressione creativa, ma promuove anche un’interazione più profonda con le opere dell’artista.

Un approccio innovativo all’arte

L’approccio del laboratorio si basa sul principio che l’arte non debba limitarsi a essere osservata, ma debba essere anche vissuta. I partecipanti, con un massimo di 25 per turno, possono approfittare di questa occasione per esplorare le molteplici sfaccettature del proprio io attraverso il linguaggio visivo. La combinazione di creatività e riflessione personale rende queste attività uniche nel loro genere.

Per partecipare, è possibile prenotare scrivendo all’indirizzo email dedicato. Le attività sono concepite per garantire un’esperienza inclusiva, in cui ogni individuo potrà sentirsi parte di un processo creativo collettivo.

Informazioni utili e modalità di partecipazione

Per chi desidera approfondire la conoscenza di Leonora Carrington e della sua arte, il sito del Comune di Milano offre un programma dettagliato delle attività. Inoltre, la partecipazione alle iniziative è gratuita, rendendo accessibile l’arte a tutti, senza barriere. Questa rappresenta una grande opportunità per avvicinarsi a un’artista che ha saputo esprimere il proprio mondo interiore con un linguaggio visivo unico e affascinante.

Il contributo di Carrington al panorama artistico è innegabile, e i suoi lavori continuano a ispirare e affascinare. Si invita a esplorare il suo universo incantato e a partecipare a queste attività interattive che uniscono arte, creatività e inclusione.