Dentro e Fuori di Me: Un Viaggio nell’Universo delle Emozioni Adolescenti

Un'esperienza teatrale che approfondisce le emozioni dell'adolescenza, utilizzando l'ironia e l'interazione come strumenti chiave per coinvolgere il pubblico.

Il Teatro Manzoni si appresta ad ospitare un evento unico, concepito per intrattenere e stimolare una riflessione sia nei giovani che negli adulti. Lo spettacolo Dentro e fuori di me, scritto e diretto da Pietro Clementi, rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare il complesso mondo delle emozioni durante l’adolescenza. Questa esperienza teatrale, che si svolgerà in diverse repliche nel pomeriggio di sabato, invita il pubblico a partecipare attivamente a un viaggio che promette di svelare le sfide e le gioie di questa fase della vita.

Il tema centrale: un viaggio emozionale

Il fulcro di Dentro e fuori di me è il racconto di una giovane protagonista che, nel passaggio dall’infanzia all’età adulta, si trova a dover affrontare una vasta gamma di emozioni. Queste emozioni, un tempo semplici e facilmente comprensibili, si complicano man mano che la protagonista cresce. Lo spettacolo offre un approccio interattivo che coinvolge i bambini, permettendo loro di comprendere le sfide emotive che affrontano i loro coetanei.

Interazione e coinvolgimento

Una delle caratteristiche più affascinanti di questo spettacolo è la sua natura interattiva. Gli spettatori, in particolare i più giovani, sono invitati a partecipare attivamente alla narrazione, rendendo l’esperienza ancora più immersiva. Attraverso momenti di gioco e dialogo, i bambini possono esplorare le proprie emozioni e relazionarsi con la protagonista, creando un legame autentico con la storia.

Dettagli dello spettacolo

Il programma prevede due repliche nel pomeriggio di sabato, alle 15:00 e alle 17:30, consentendo la partecipazione di un pubblico ampio. I biglietti sono disponibili a prezzi accessibili: per gli adulti il costo è di 20 euro, mentre per i minori di 14 anni è di 15,50 euro. È inoltre prevista una tariffa ridotta per i bambini di età inferiore ai 3 anni, acquistabile direttamente presso la biglietteria.

Durata e abbonamenti

La durata dello spettacolo è di 60 minuti, senza intervallo, consentendo così di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Inoltre, Dentro e fuori di me è incluso nell’abbonamento Family 2025/26, offrendo un’opzione vantaggiosa per le famiglie che desiderano partecipare a più eventi nel corso della stagione.

Un’esperienza da non perdere

Lo spettacolo Dentro e fuori di me rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle emozioni che caratterizzano la crescita. La combinazione di ironia e interattività rende questo evento adatto a tutte le età. Si tratta di un’esperienza teatrale che non solo intrattiene, ma educa e invita alla riflessione. I biglietti saranno in vendita a partire dal 1° dicembre 2025, pertanto è consigliabile prenotare il proprio posto in anticipo.