Biglietti per il match Lecco-Alcione Milano: scopri tutte le informazioni e acquista ora!

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di partecipare alla partita Lecco-Alcione Milano! Scopri tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti, incluse le modalità di acquisto, i prezzi e le informazioni utili per vivere al meglio questa emozionante esperienza sportiva.

Il conto alla rovescia è iniziato per il match di Serie C tra Lecco e Alcione Milano, in programma per il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre. La prevendita dei biglietti è ufficialmente aperta, e gli appassionati sono invitati a procurarsi i tagliandi per non perdere l’evento calcistico.

Modalità di acquisto dei biglietti

La vendita online dei biglietti sarà attiva a partire da martedì 2 dicembre alle ore 12:30. Gli utenti possono acquistare i tagliandi dal sito ufficiale Etes.it, dove troveranno tutte le informazioni necessarie per completare l’acquisto in modo semplice e veloce.

Vendita fisica presso lo stadio

Per chi preferisce acquistare i biglietti di persona, la biglietteria dello stadio Rigamonti-Ceppi aprirà i battenti venerdì 5 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Inoltre, il giorno della partita, la biglietteria sarà accessibile a partire dalle ore 12:00, inclusa la vendita nel settore Distinti.

Prezzi e riduzioni

I prezzi dei biglietti variano a seconda della posizione scelta. È importante notare che è disponibile una tariffa ridotta in tutti i settori, valida per alcune categorie di pubblico. Inoltre, l’ingresso sarà gratuito per specifiche categorie di spettatori, che potranno beneficiare di questa opportunità.

Settore ospiti

Per i tifosi dell’Alcione Milano, la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti (Curva Sud) è attualmente aperta e si chiuderà alle ore 19:00 del giorno prima della partita. È fondamentale rispettare questa scadenza per assicurarsi un posto sugli spalti.

Informazioni generali e consigli utili

Coloro che acquistano i biglietti online riceveranno un tagliando dotato di codice a barre, che potrà essere presentato direttamente sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia vivamente di arrivare allo stadio con largo anticipo per facilitare le operazioni di controllo e garantire un ingresso fluido.

È possibile acquistare biglietti fino alla conclusione del primo tempo della partita, eccetto per chi desidera accedere al Settore Ospiti, per il quale la vendita chiude prima. Questo consente a tutti i tifosi di pianificare al meglio la loro esperienza nel giorno della partita.

Accreditamenti e richieste speciali

Le richieste di accredito per FIGC, osservatori e rappresentanti delle società dovranno essere inviate all’indirizzo email biglietteria@aclecco.it entro le 18:00 di venerdì 5 dicembre. Per le richieste di accrediti stampa, si invita a fare riferimento alla sezione dedicata sul sito ufficiale.

La partita tra Lecco e Alcione Milano si preannuncia entusiasmante e ricca di emozioni. Si consiglia di preparare il biglietto e di godere di una giornata di grande sport.