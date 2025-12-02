Arresto di due esperti in rapine di orologi di lusso a Milano: i dettagli dell’operazione

Due rapinatori di orologi di lusso sono stati arrestati grazie a un'indagine approfondita condotta dalla polizia a Milano e Napoli.

Recentemente, la Polizia di Stato ha portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di due uomini accusati di aver effettuato rapine di orologi di lusso nel cuore di Milano. L’indagine, condotta con grande attenzione, ha messo in luce la professionalità e la determinazione degli agenti coinvolti, che hanno lavorato in sinergia con la Procura della Repubblica di Milano.

La dinamica delle rapine

Le rapine in questione sono avvenute in Viale Fulvio Testi, una delle zone più trafficate del capoluogo lombardo. Il primo colpo è stato registrato il 5 febbraio 2025, quando un orologio di lusso dal valore di circa 20.000 euro è stato sottratto a una vittima ignara. A seguire, il 12 febbraio, un altro orologio d’epoca è stato rubato con lo stesso modus operandi.

La tecnica dello specchietto

I due rapinatori, già noti per precedenti simili, hanno utilizzato una tecnica ben collaudata chiamata trucco dello specchietto. Si muovevano su due scooter, seguendo attentamente le loro potenziali vittime. Una volta individuato un obiettivo, cambiavano strategia, passando a un solo motociclo per facilitarne il pedinamento.

Quando il traffico costringeva la vittima a rallentare, il conducente della moto colpiva deliberatamente lo specchietto retrovisore sinistro dell’auto, inducendo il guidatore a scendere il finestrino per riposizionarlo. In quel momento, il secondo complice, già sceso dalla moto, aggrediva la vittima, strappandole l’orologio dal polso.

L’indagine e gli arresti

La raccolta di prove solide e dettagliate è stata possibile grazie a un’attenta analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza sparse per Milano. Questo lavoro meticoloso ha consentito agli agenti di identificare i motoveicoli utilizzati e, successivamente, i due malfattori, già noti alle forze dell’ordine per attività criminose in passato.

Le operazioni di cattura sono state compiute a Napoli, dove i due uomini sono stati rintracciati dagli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con i colleghi napoletani. La Procura di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, che è stata prontamente eseguita.

Un fenomeno preoccupante

Le rapine di orologi di lusso rappresentano un fenomeno allarmante che ha visto un incremento negli ultimi anni, in particolare nelle grandi città come Milano. Questi crimini non solo colpiscono i singoli individui, ma minano anche la percezione di sicurezza nella comunità. La Polizia di Stato è costantemente impegnata a contrastare tali attività illecite, attuando strategie di prevenzione e intervento.

L’arresto di questi due rapinatori rappresenta un passo significativo verso la lotta contro la criminalità organizzata e le rapine che affliggono le metropoli italiane. Le autorità continuano a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione dei loro beni.