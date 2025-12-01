Rinnovamento e Coinvolgimento nel Consiglio Comunale dei Ragazzi di Corbetta: Un Futuro Partecipativo

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Corbetta si rinnova, introducendo idee innovative e proposte concrete per il futuro della città.

Da oltre vent’anni, il consiglio comunale dei ragazzi di Corbetta rappresenta un’iniziativa pionieristica, volta a dare voce alle nuove generazioni. Questa idea, tesa a coinvolgere i giovani nelle decisioni che riguardano la loro città, ha visto la luce nel 2000 e continua a evolversi con entusiasmo e passione.

Un inizio promettente

Il presidente dell’associazione La Città dei bambini di Corbetta, Angelo Vaghi, ricorda il percorso intrapreso: “Sin dal 2006, abbiamo avuto il compito di coordinare il lavoro del consiglio, che ogni anno si rinnova attraverso elezioni per i nuovi membri. Questo ciclo di rinnovamento è essenziale per mantenere viva la partecipazione dei ragazzi”.

La prima assemblea del nuovo consiglio

Il 24 novembre, il nuovo consiglio si è riunito per la sua prima assemblea nella sala consiliare. Durante questo incontro, i giovani hanno discusso delle iniziative imminenti, come l’“Isola della solidarietà” e le attività natalizie, insieme a temi più ampi come la tutela dell’ambiente e i diritti dei ragazzi. “Il nostro obiettivo è rendere la città un posto migliore per tutti, a partire dai più piccoli”, afferma Vaghi.

Il ruolo del consiglio comunale dei ragazzi

Il consiglio funge da piattaforma per i giovani, permettendo loro di esprimere le proprie necessità e di proporre soluzioni ai problemi locali. Rappresentatività e collaborazione sono i principi cardine di questa iniziativa: ogni classe della scuola secondaria elegge due rappresentanti, per un totale di 48 membri, che portano le istanze dei loro compagni. Questo approccio mira a garantire che ogni voce venga ascoltata, senza la figura di un “sindaco dei ragazzi”, ma attraverso un lavoro di squadra.

Un legame con le istituzioni

Il consiglio è formalmente riconosciuto dallo statuto comunale, il che sottolinea l’importanza della relazione tra i giovani e l’Amministrazione. I ragazzi hanno la possibilità di presentare proposte in un contesto ufficiale, mentre l’Amministrazione ha l’opportunità di interagire direttamente con i cittadini più giovani. “La sala consiliare è il nostro spazio, e ogni riunione è aperta a chiunque voglia partecipare e ascoltare”, sottolinea Vaghi.

Progetti realizzati e futuri

Ripercorrendo i successi degli ultimi venticinque anni, Vaghi elenca numerosi traguardi raggiunti dal consiglio. Tra questi, la creazione di spazi verdi, la sicurezza pubblica e l’attenzione verso l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Uno dei progetti più significativi è il Parco dei Ragazzi, un’iniziativa avviata nel 2007 dai ragazzi stessi e finalmente realizzata nel 2025, grazie a un lungo percorso di progettazione e ascolto.

Un futuro da costruire insieme

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha espresso il suo entusiasmo per il rinnovato consiglio: “Questo è un nuovo capitolo per il nostro consiglio comunale dei ragazzi. È fondamentale che gli adulti ascoltino e sostengano i giovani, affinché possano contribuire attivamente alla costruzione della città del futuro”. Con il supporto dell’assessore Elisa Baghin e della consigliera delegata Chiara Lavazza, il consiglio si prepara ad affrontare nuove sfide e a realizzare ulteriori progetti.

Il consiglio comunale dei ragazzi di Corbetta rappresenta un esempio luminoso di come i giovani possano essere parte attiva della vita cittadina. Con il loro entusiasmo e le loro idee, continuano a scrivere la storia della loro comunità, portando avanti un messaggio di partecipazione e responsabilità.