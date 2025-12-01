Napoli conquista Roma e raggiunge il Milan in testa alla Serie A

Il Napoli trionfa a Roma e conquista la vetta della classifica, affiancato dal Milan. Nel frattempo, l'Inter e l'Atalanta si aggiudicano vittorie significative, consolidando la loro posizione nel campionato.

La tredicesima giornata di campionato di Serie A ha riservato emozioni e colpi di scena, con le squadre che si sfidano per ottenere posizioni di prestigio nella classifica. Tra i risultati più significativi, il Napoli ha ottenuto una vittoria fondamentale all’Olimpico contro la Roma, mentre l’Inter ha superato il Pisa e l’Atalanta ha battuto la Fiorentina.

Il Napoli trionfa all’Olimpico

Il big match di giornata ha visto il Napoli imporsi con un risultato di 1-0 sulla Roma, consolidando così la propria posizione nelle zone alte della classifica. La squadra di Antonio Conte ha mostrato una prestazione solida, con Neres che ha segnato il gol decisivo al 36esimo minuto. Questo successo consente ai partenopei di agganciare il Milan in vetta alla classifica, entrambi a quota 28 punti.

Dettagli del match

Nel corso della partita, il Napoli ha avuto un inizio promettente, creandosi diverse opportunità da rete. Svilar, il portiere della Roma, ha dovuto compiere alcuni interventi decisivi per negare il gol a Lang e Di Lorenzo. Tuttavia, la squadra giallorossa non è riuscita a capitalizzare le proprie occasioni, con Pellegrini e Ferguson che hanno sfiorato il pareggio nella ripresa. Alla fine, il Napoli ha mantenuto il vantaggio, grazie anche a una parata fondamentale di Milinkovic-Savic su Baldanzi nei minuti finali.

Inter e Atalanta brillano

Non da meno, l’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Pisa, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri hanno cambiato marcia nella seconda frazione, segnando due gol che hanno fissato il punteggio sul 2-0. Questa vittoria permette all’Inter di rimanere in corsa per il titolo, con un distacco di un punto dalla vetta.

Lautaro protagonista

La prestazione di Lautaro è stata particolarmente significativa, dato che il capitano nerazzurro aveva attraversato un periodo di forma altalenante. Con questa doppietta, Lautaro supera il leggendario Sandro Mazzola nella classifica dei marcatori storici dell’Inter, dimostrando di essere tornato alla sua forma migliore proprio nel momento cruciale della stagione.

Il Lecce trova il successo

Al Via del Mare, il Lecce ha conquistato una vittoria importante per la salvezza, battendo il Torino con un punteggio di 2-1. I salentini hanno mostrato carattere e determinazione, approfittando di un blackout del Torino per portarsi in vantaggio. La squadra di Di Francesco ha aperto le marcature con Coulibaly e raddoppiato poco dopo con Banda. Nonostante il tentativo di rimonta del Torino, che ha accorciato le distanze nella ripresa, il Lecce ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

Fiorentina in crisi

Infine, l’Atalanta ha continuato a risalire la classifica con una vittoria per 2-0 sulla Fiorentina, che si trova attualmente in una situazione di crisi. I bergamaschi, allenati da Palladino, hanno trovato il gol con Kossounou e Lookman, confermando la loro solidità e ambizioni in campionato. La Fiorentina, al contrario, è ancora in cerca di una svolta per risollevare la propria stagione.

Con questa giornata di campionato, la lotta per il titolo si fa sempre più intensa e avvincente, con diverse squadre pronte a dare battaglia fino alla fine della stagione.