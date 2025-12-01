L’Alcione Trionfa sul Trento con un Netto 2-0

Nonostante un avvio promettente, il Trento non riesce a capitalizzare le opportunità create e subisce due gol nella seconda metà della partita.

Il match tra il Trento e l’Alcione si conclude con una sconfitta per i gialloblù, che hanno lasciato il campo con un punteggio di 2-0. La partita, svoltasi allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, ha visto i ragazzi di Luca Tabbiani presentarsi con grande determinazione, ma alla fine non sono riusciti a portare a casa punti preziosi.

Il primo tempo ha visto il Trento dominare il gioco: i gialloblù hanno creato numerose occasioni, dando l’impressione di essere in pieno controllo. Tuttavia, la seconda frazione di gioco ha preso una piega diversa, con l’Alcione che ha capitalizzato le opportunità, segnando due reti che hanno definitivamente chiuso il match.

Analisi della prestazione del Trento

In avvio di partita, il Trento si schiera con un 4-3-3, con Michele Tommasi in porta e una difesa composta da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei. In mezzo al campo, la squadra è supportata da Benedetti, Sangalli e Giannotti, mentre in attacco troviamo Chinetti e Dalmonte a supporto di Pellegrini. La partenza è incoraggiante: già al 6’ Giannotti tenta un tiro da lontano che esce di poco a lato.

Occasioni nel primo tempo

Il Trento continua a spingere e poco dopo è ancora Giannotti a farsi notare, seguito dalle incursioni di Triacca. Il possesso palla è nettamente in favore dei gialloblù, che fanno fatica a concretizzare. Pellegrini prova a farsi sentire al 30’, ma la sua conclusione termina fuori. Al 35’, Benedetti si avvicina al gol con un colpo di testa su calcio d’angolo, ma il portiere avversario, Agazzi, respinge con prontezza.

Il secondo tempo e la ripresa della gara

Nella seconda metà della partita, il Trento continua a mostrare la stessa intensità iniziale. Dalmonte crea una buona opportunità, ma il gol sembra ancora sfuggire. Solo al 62’ l’Alcione riesce a colpire: Chierichetti riceve un pallone al limite dell’area e con un destro preciso trova il vantaggio. Questo gol cambia l’inerzia della partita, in cui i gialloblù non riescono a reagire con la stessa forza.

Il raddoppio e le difficoltà del Trento

Appena pochi minuti dopo, l’Alcione raddoppia con Olivieri, che devia in rete un cross di Renault. A questo punto, il Trento, sebbene provi a rimettersi in carreggiata, si trova a fronteggiare una situazione difficile. Nel finale, anche il neoentrato Corallo cerca di dare una scossa, ma la rete rimane un miraggio. La partita si chiude con un deludente 2-0 per i gialloblù.

Con questo risultato, il Trento resta fermo a venti punti e all’ottavo posto della classifica, in coabitazione con il Renate. La prossima sfida vedrà gli aquilotti tornare in campo il 5 dicembre, quando affronteranno il Cittadella allo Stadio Briamasco in una gara fondamentale per il proseguimento della stagione.