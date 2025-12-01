La comunità in lutto per la scomparsa di Padre Eligio Gelmini

La Comunità Incontro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Padre Eligio Gelmini, un uomo di fede, dedizione e servizio. La sua vita è stata un esempio luminoso di amore e impegno per la comunità, lasciando un'impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

È con grande tristezza che la Comunità Incontro ETS ha appreso della morte di padre Eligio Gelmini, avvenuta oggi a Milano. Figura carismatica e consacrata, padre Eligio ha dedicato la sua vita al servizio dei bisognosi e alla guida spirituale di molti. Il suo passaggio, all’età di 94 anni, segna la perdita di un importante punto di riferimento per la comunità locale.

Nato come Angiolino Gelmini nel 1931 a Bisentrate, una piccola frazione nel comune di Pozzuolo Martesana, padre Eligio ha vissuto gran parte della sua vita dedicandosi alla missione religiosa e al supporto delle persone in difficoltà. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Un uomo di fede e servizio

Padre Eligio è stato un esempio di dedizione e altruismo. Sin dalla giovane età, ha sentito la chiamata a servire gli altri, impegnandosi in prima persona per aiutare le persone in difficoltà. La sua svolta significativa è avvenuta quando ha deciso di entrare in seminario, dove ha approfondito la sua formazione religiosa e ha affinato le sue capacità di guida spirituale.

Un legame profondo con la comunità

La sua vita è stata caratterizzata da un legame profondo con la comunità. Padre Eligio ha fondato e guidato numerose iniziative per il supporto dei giovani e delle famiglie in difficoltà. La sua presenza era sempre un faro di speranza per coloro che affrontavano momenti di crisi. Le sue parole incoraggianti e la sua disponibilità a ascoltare hanno fatto di lui un leader carismatico e rispettato.

In molte occasioni, padre Eligio ha dimostrato come la fede possa essere un potente strumento di trasformazione sociale. Attraverso la Comunità Incontro, ha creato spazi di accoglienza e solidarietà, permettendo a molti di riscoprire il valore della comunità e dell’unità. La sua visione di un mondo migliore ha ispirato innumerevoli persone a unirsi alla sua causa.

Un lascito di amore e speranza

La morte di padre Eligio lascia un vuoto incolmabile nella vita di molti. Tuttavia, il suo lascito continua a vivere attraverso le opere e i progetti che ha avviato. La Comunità Incontro, di cui è stato un pilastro, continuerà a portare avanti i valori di umanità e solidarietà che lui ha instillato in tutti noi.

Un tributo alla sua vita

Mentre la comunità piange la sua scomparsa, è importante rendere omaggio a tutto ciò che padre Eligio ha rappresentato. La sua vita è stata un esempio luminoso di amore incondizionato e servizio disinteressato. Le celebrazioni in sua memoria saranno un momento per riflettere su come si possa continuare il suo lavoro e mantenere viva la sua eredità.

In questo momento difficile, i suoi amici, la sua famiglia e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo si uniscono nel ricordo di un uomo che ha dedicato ogni istante della sua vita al bene degli altri. La sua memoria vivrà per sempre nel cuore di chi ha avuto il dono di incrociare il suo cammino.