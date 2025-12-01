Eventi di Danza e Spettacolo al Teatro Arcimboldi di Milano: Stagione 2025-2026

Il Teatro Arcimboldi di Milano offre una stagione di danza imperdibile, caratterizzata da eventi di alta qualità e un'attenzione particolare al repertorio classico. Scopri performances straordinarie che celebrano la tradizione della danza, con coreografie raffinate e artisti di fama internazionale. Un'esperienza culturale unica nel cuore di Milano.

Il Teatro Arcimboldi di Milano si prepara a ospitare una stagione di danza straordinaria, realizzata grazie alla collaborazione tra TAM Ballet e l’Accademia Ucraina di Balletto. L’edizione 2025-2026 propone quattro eventi di grande richiamo, combinando il meglio del repertorio classico con innovative creazioni coreografiche.

Con un’interessante riduzione del 40% sui biglietti, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a spettacoli indimenticabili. I biglietti per il primo evento, La Fille Mal Gardée, sono già disponibili per l’acquisto su Ticketone, con prezzi che partono da 37,90 euro più commissioni.

Un abbonamento dedicato alla danza

La nuova stagione del Teatro Arcimboldi si distingue per l’introduzione di un abbonamento esclusivo dedicato ai ballerini, con un focus sul repertorio classico e sulle nuove proposte. Tra i titoli in programma, spiccano La Fille Mal Gardée e Il Lago dei Cigni, entrambi presentati dal TAM Ballet. Questa giovane compagnia, fondata nel 2025, ha come obiettivo primario quello di valorizzare e promuovere la danza classica in Italia.

La nascita di TAM Ballet

Il TAM Ballet è il risultato della sinergia tra il TAM Teatro Arcimboldi e l’esperienza pluriennale di Caterina Calvino Prina nel mondo della danza. La compagnia è nata con la missione di rendere la danza classica un elemento centrale nella cultura italiana, offrendo ai giovani talenti la possibilità di mettersi in mostra in produzioni di alta qualità. La direzione artistica è guidata da Gianmario Longoni e Caterina Calvino Prina, che hanno unito le forze per creare un ambiente stimolante e innovativo.

Le proposte dell’Accademia Ucraina di Balletto

Oltre ai titoli presentati da TAM Ballet, la stagione include anche due balletti di grande prestigio: Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata, messi in scena dall’Accademia Ucraina di Balletto. Questa accademia, attiva dal 2025, ha già trovato una sua collocazione ideale all’interno del TAM Teatro Arcimboldi, dove ha portato spettacoli che hanno riscosso un notevole successo di pubblico.

Musica dal vivo per un’esperienza unica

Ogni spettacolo della stagione sarà accompagnato dalla musica dal vivo eseguita dall’Orchestra Filarmonica Italiana, che ha già collaborato con successo nelle precedenti edizioni. Questo impegno per la qualità musicale arricchisce ulteriormente l’esperienza del pubblico, creando un’atmosfera magica durante le esibizioni.

Informazioni pratiche per gli spettatori

Il TAM Teatro Arcimboldi è facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione strategica, vicina a numerose fermate della metropolitana e linee di autobus. La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00, dove sarà possibile acquistare i biglietti anche per gli altri spettacoli in programmazione.

Per chi desidera partecipare alla stagione di danza, è possibile prenotare i propri biglietti o abbonamenti direttamente online. Gli abbonamenti sono disponibili sia per il Turno A che per il Turno B, garantendo l’accesso a quattro spettacoli della stagione. Per ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare la biglietteria all’indirizzo email boxoffice@teatroarcimboldi.it.