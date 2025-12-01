Ettore Messina lascia l’Olimpia Milano: Peppe Poeta nuovo allenatore della squadra

L'uscita di Ettore Messina segna l'inizio di una nuova era per l'Olimpia Milano.

Un cambiamento significativo ha scosso il mondo del basket italiano dopo la recente partita tra l’Olimpia Milano e la Pallacanestro Trieste. La sconfitta subita dai milanesi, in un incontro avvincente e ricco di emozioni, ha portato a una decisione inaspettata: Ettore Messina ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di allenatore.

Il match, che si è concluso con un punteggio di 86 a 82 a favore dei triestini, ha evidenziato le difficoltà che la squadra di Milano sta affrontando in questo periodo. La notizia delle dimissioni di Messina, anticipata da diverse fonti, ha colto di sorpresa molti appassionati e addetti ai lavori, segnando la fine di un’epoca per l’Olimpia.

Un bilancio dell’era Messina

Dal suo arrivo nel 2019, Ettore Messina ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Olimpia Milano. Sotto la sua guida, la squadra ha conquistato tre scudetti (2025, 2025 e 2025), due Coppe Italia e tre Supercoppe. Inoltre, nel 2025, ha condotto Milano alle Final Four di Eurolega, un traguardo significativo per il club.

Nonostante il palmarès impressionante, il recente periodo di flessione ha messo a dura prova la pazienza dei tifosi. Con tre sconfitte consecutive, la pressione si è fatta sempre più intensa, culminando nella sconfitta contro Trieste, che ha dato il via alla decisione di Messina di dimettersi.

Il futuro dell’Olimpia Milano

La direzione tecnica della squadra passa ora nelle mani di Peppe Poeta, ex assistente di Messina e già al lavoro a Brescia. La sua nomina è stata rapida e, secondo le dichiarazioni della società, è stata presa di comune accordo con il presidente Leo Dell’Orco. Poeta avrà il compito di riportare entusiasmo e risultati alla squadra, in un momento delicato della stagione.

Il presidente Dell’Orco ha espresso il suo ringraziamento a Messina per il lavoro svolto, sottolineando i successi ottenuti e la sua importanza per il club. Messina, sebbene non più alla guida della squadra, rimarrà all’interno dell’organizzazione come consulente, garantendo continuità grazie alla sua esperienza.

Il lascito di Ettore Messina

Considerato uno dei più grandi allenatori della storia del basket italiano, Ettore Messina ha una carriera costellata di successi. Ha vinto la Eurolega quattro volte e ha conquistato sette titoli di campione d’Italia. La sua esperienza non si limita al panorama europeo; ha anche lavorato nella NBA come assistente per i San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers.

Messina ha allenato anche la nazionale italiana, ottenendo importanti risultati come l’argento agli Europei del 1997 e l’oro nel 1999. A 66 anni, si appresta a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, lontano dalla panchina ma non dalla pallacanestro.

Le sfide future per Peppe Poeta

Il nuovo allenatore, Peppe Poeta, dovrà affrontare la sfida di rilanciare una squadra in difficoltà. La pressione dei tifosi e le aspettative sono elevate, ma Poeta ha già dimostrato di possedere le qualità necessarie per guidare una squadra di alto livello. Con una buona dose di passione e determinazione, avrà l’opportunità di scrivere una nuova pagina nella storia dell’Olimpia Milano.