Concerto Gospel per Sostenere la Chiesa di Villastanza: Un Evento da Non Perdere!

Un emozionante concerto gospel ha unito la comunità di Villastanza per raccogliere fondi a sostegno della chiesa locale.

Sabato scorso, la chiesa dei Santi Gervaso e Protaso ha ospitato un evento musicale carico di emozioni e significato. Il concerto gospel, organizzato per raccogliere fondi destinati al restauro dell’edificio sacro di Villastanza, ha visto una partecipazione straordinaria da parte della comunità di Parabiago e non solo.

Tre anni fa, la chiesa fu vittima di un grave atto vandalico che la portò a subire danni ingenti a causa di un incendio. Da quel momento, il desiderio di riportare alla luce questo simbolo di identità e fede è diventato un obiettivo comune per molti. L’evento musicale si è rivelato un momento di unione e speranza, proprio in vista delle festività natalizie.

Il coro Al ritmo dello Spirito

Ad animare la serata, il coro gospel Al ritmo dello Spirito si è distinto per la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso una fusione di potenza vocale e spiritualità. Il repertorio eseguito ha spaziato tra i classici del genere e brani più moderni, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale ricco di energia e positività.

Un messaggio di speranza

Il gospel rappresenta molto più di un semplice genere musicale; si configura come un mezzo per comunicare messaggi di rinascita, solidarietà e fede. La scelta di questo stile musicale per il concerto ha avuto un valore strategico, in quanto ha consentito di raccogliere fondi e al contempo promuovere un senso di comunità e condivisione di valori comuni.

Il supporto della comunità

Il Lions Club Parabiago, organizzatore dell’evento, ha sottolineato l’importanza della partecipazione di tutti. Secondo il presidente Giuseppe Maggiolini, anche il contributo più piccolo può fare la differenza. «Questo concerto è un’occasione per unire le persone attorno a un obiettivo comune», ha dichiarato. La risposta della cittadinanza è stata entusiastica, con oltre 500 posti occupati nella chiesa, ben al di sopra della capienza prevista.

Un evento che fa la differenza

La presenza di autorità lionistiche locali, tra cui il governatore Lorenzo Paolo Terlera e il segretario distrettuale Massimo Donato, ha ulteriormente valorizzato l’evento. Durante la serata, il cerimoniere Patrizia Guerini Rocco ha introdotto i vari interventi, culminando con le parole di ringraziamento del parroco don Maurilio Frigerio e del presidente del club Marco Menghini.

Un momento significativo è stato dedicato a Silvia Bollettin, presidente del coro, che ha scelto di ridurre il proprio cachet per sostenere la causa. Questo gesto ha dimostrato la volontà di tutti i partecipanti di contribuire attivamente alla rinascita della chiesa.

Le implicazioni dell’incontro

Il governatore ha ringraziato per l’invito e ha elogiato il lavoro svolto dal Lions Club Parabiago, sottolineando come la loro dedizione nel rispondere a necessità locali sia un esempio per molti. «Ovunque ci sia un bisogno, i Lion sono presenti», ha affermato, ribadendo l’importanza di iniziative come questa.

Con la chiusura della serata, è emersa la consapevolezza che eventi di questo tipo non solo portano a risultati concreti, come il restauro della chiesa, ma rafforzano anche il legame tra i membri della comunità. Si è creato un senso di appartenenza e di responsabilità collettiva per il patrimonio culturale e religioso di Villastanza.