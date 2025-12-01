Arrestati a Napoli i colpevoli delle rapine con il trucco dello specchietto: ecco i dettagli

Due rapinatori sono stati arrestati a Napoli dopo aver perpetrato furti a Milano utilizzando la tecnica del trucco dello specchietto.

Nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Polizia di Stato, due uomini di 38 e 47 anni sono stati arrestati a Napoli, accusati di aver effettuato rapine di orologi di lusso a Milano. Questi individui, già noti per precedenti penali, operavano secondo una tecnica astuta e ingannevole, denominata trucco dello specchietto.

La tecnica dello specchietto

Il modus operandi dei rapinatori era ben congegnato. Si muovevano su due scooter e, una volta selezionata la vittima, adottavano uno stile di pedinamento. Quando il traffico si intensificava, il conducente della moto colpiva lo specchietto laterale sinistro dell’auto della vittima, inducendo il conducente a fermarsi e abbassare il finestrino per sistemarlo. In quel preciso momento, il complice sceso dallo scooter si avventava sull’auto e strappava l’orologio dal polso della vittima.

Le video riprese e l’indagine

L’arresto dei due uomini è avvenuto grazie a un’accurata analisi delle telecamere di sorveglianza presenti in città. Le immagini hanno consentito agli investigatori di identificare i veicoli utilizzati dai malviventi e, successivamente, di rintracciare i sospettati. La squadra mobile di Milano, in collaborazione con le forze dell’ordine di Napoli, ha così potuto eseguire l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari.

Il profilo dei rapinatori

I due arrestati avevano già un passato criminale significativo. Erano stati coinvolti in numerosi reati, in particolare rapine di orologi di alta gamma. Sono accusati di due rapine avvenute a Milano, in viale Fulvio Testi. La prima rapina si è verificata il 5 febbraio 2025, quando un orologio di lusso del valore di circa 20.000 euro è stato sottratto alla vittima. La seconda rapina è avvenuta il 12 febbraio successivo, coinvolgendo un orologio d’epoca di notevole valore.

Le conseguenze legali

Grazie alla professionalità degli investigatori, i due uomini saranno processati per le rapine di cui sono accusati. La legge italiana prevede pene severe per reati di questo tipo, specialmente quando coinvolgono beni di alto valore come gli orologi di lusso. Questo caso rappresenta un esempio di come le forze dell’ordine possano combattere efficacemente la criminalità organizzata attraverso un lavoro di squadra e l’uso di tecnologie avanzate.

L’arresto di questi due rapinatori costituisce un importante successo per la Polizia di Stato. Inoltre, invia un messaggio chiaro contro la criminalità: l’impegno e la dedizione delle forze dell’ordine possono condurre a risultati significativi nella lotta al crimine.