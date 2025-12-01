Alcione trionfa 2-0 contro il Trento nella sfida di Serie C

L'Alcione riconquista la vittoria con una prestazione convincente contro il Trento.

Il 30 novembre segna una data significativa per l’Alcione Milano, che ha ottenuto una vittoria convincente per 2-0 contro il Trento nel campionato di Serie C. Questa affermazione non solo ha messo in risalto la crescita della squadra, ma ha anche dato nuovo slancio alle loro ambizioni di classifica.

Il primo tempo della partita è stato caratterizzato da un ritmo blando, con poche occasioni da gol. L’unico vero pericolo è arrivato dai gialloblù, ma il portiere Agazzi dell’Alcione ha compiuto un intervento miracoloso su un colpo di testa ravvicinato di Benedetti, mantenendo il punteggio in parità.

Il secondo tempo decisivo

La ripresa ha visto un cambiamento radicale nell’andamento della partita. Sin dai primi minuti, il Trento ha cercato di rompere l’equilibrio, e al 48esimo Dalmonte ha avuto un’ottima occasione per portare in vantaggio la sua squadra, ma il suo tiro è stato impreciso e non ha inquadrato la porta. Al contrario, è stato l’Alcione a sbloccare il risultato.

L’azione vincente

Al 62esimo, Chierichetti ha trovato il varco giusto con un destro preciso che ha sorpreso la difesa avversaria, portando l’Alcione in vantaggio 1-0. La gioia dei tifosi è aumentata ulteriormente sette minuti dopo, quando Olivieri, subentrato poco prima, ha raddoppiato il punteggio con una conclusione che ha lasciato senza parole il portiere Tommasi.

Il Trento in cerca di riscatto

Nonostante la sconfitta, il Trento ha mostrato segnali di buona organizzazione e determinazione, specialmente nel primo tempo, dove sembrava avere il controllo del gioco. Tuttavia, la mancanza di incisività in attacco e la solidità difensiva dell’Alcione hanno condizionato il risultato finale.

Le statistiche della partita evidenziano come l’Alcione abbia capitalizzato le proprie occasioni, mentre il Trento, pur costruendo gioco e creando situazioni, non è riuscito a concretizzare. Questa vittoria è fondamentale per l’Alcione, che spera di mantenere questo slancio nelle prossime partite.

Analisi della prestazione

Il tecnico dell’Alcione, Giovanni Cusatis, può essere soddisfatto della sua squadra, che ha mostrato un bel gioco e una buona intesa in campo. I cambi effettuati hanno portato freschezza e determinazione, cruciali per chiudere la partita in modo convincente. Dall’altra parte, Luca Tabbiani dovrà riflettere sulle scelte fatte e trovare soluzioni per migliorare l’efficacia della sua squadra.

Questa vittoria rappresenta un passo importante per l’Alcione nel suo cammino in Serie C, mentre il Trento dovrà lavorare sodo per ritrovare la vittoria e risalire in classifica.