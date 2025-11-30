Scoperta di oltre 70 kg di droga in un appartamento allagato: i dettagli dell’operazione

Un intervento inizialmente previsto per un semplice allagamento si trasforma in un'importante operazione di contrasto al traffico di droga.
Un intervento inizialmente previsto per risolvere un problema di allagamento si è rivelato un’importante operazione di polizia a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Il 27 novembre, i Carabinieri sono stati allertati dai Vigili del Fuoco per una perdita d’acqua in un appartamento di via Verdi. Ciò che doveva essere una semplice riparazione ha portato a una scoperta sorprendente: un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.
I fatti
Arrivati sul posto, i militari hanno trovato l’appartamento in condizioni disastrose. La perdita d’acqua era stata causata da un rubinetto lasciato aperto, e l’infiltrazione aveva provocato danni anche nelle aree comuni del condominio. Durante la loro ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 70 chili di hashish, parte dei quali erano stati occultati all’interno di un congelatore a pozzetto. Inoltre, sono stati trovati 2,5 chili di marijuana e 80 grammi di cocaina nascosti in una cassaforte.
I dettagli inquietanti del ritrovamento
Oltre alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno scoperto anche 19 sigarette elettroniche contenenti marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Alcune confezioni di droga presentavano loghi e immagini di cartoni animati e serie TV, evidenziando l’evoluzione del mercato della droga.
Le conseguenze
Immediatamente dopo il ritrovamento, i militari hanno atteso il rientro dei due occupanti dell’appartamento, un 54enne e un 30enne, entrambi italiani e senza precedenti penali. Al momento del loro arrivo, hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati prontamente bloccati dai Carabinieri. Durante la perquisizione personale, il giovane di 30 anni è stato trovato in possesso di ulteriori 4 grammi di cocaina, già suddivisi in 11 dosi pronte per lo spaccio.
Le implicazioni della scoperta
Entrambi gli arrestati sono stati portati nel carcere di San Vittore a Milano, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono ora in corso per ricostruire la provenienza della droga e per identificare eventuali complici o una rete di distribuzione più ampia. Questo caso mette in luce l’importante lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti e la necessità di vigilanza costante per prevenire tali attività illecite.