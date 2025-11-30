Risultati Serie A: Vittorie di Genoa, Juventus e Milan nelle Ultime Partite

Il Genoa, la Juventus e il Milan si impongono nella tredicesima giornata di Serie A, dimostrando prestazioni eccezionali e decisive che consolidano la loro posizione in classifica.

La tredicesima giornata di Serie A ha portato risultati significativi per diverse squadre. Il Genoa ha finalmente trovato la sua strada verso la vittoria, mentre la Juventus e il Milan hanno confermato la loro forma positiva. Questo turno ha visto anche il Cagliari e il Verona continuare a lottare per risalire la classifica.

Il Genoa trova la sua prima vittoria

Il Genoa, allenato da Daniele De Rossi, ha celebrato un’importante vittoria per 2-1 contro il Verona. Questo successo permette alla squadra di allontanarsi temporaneamente dalla zona retrocessione, portando morale dopo un periodo di difficoltà. La partita ha visto il Verona iniziare con slancio, grazie a un gol di Belghali al 21′. Tuttavia, il Genoa non si è lasciato scoraggiare e ha pareggiato poco prima dell’intervallo grazie a una rete di Colombo al 40′.

La rimonta decisiva

Nel secondo tempo, il Genoa ha raggiunto un’importante rimonta grazie a un colpo di testa di Thorsby al 62′. Questo gol ha rappresentato un momento cruciale per la squadra, la quale ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. La vittoria simboleggia non solo un traguardo per De Rossi, ma anche una nuova speranza per il prosieguo della stagione.

La Juventus ribalta il Cagliari

Un altro incontro significativo si è svolto tra la Juventus e il Cagliari, dove i bianconeri hanno prevalso con un punteggio di 2-1. La partita è iniziata in modo sfavorevole per i padroni di casa, con il Cagliari in vantaggio al 26′ grazie a Esposito. La reazione della Juventus è stata immediata: un minuto dopo, Yildiz ha segnato il gol dell’1-1. Prima dell’intervallo, Yildiz ha completato la sua doppietta, portando la Juventus in vantaggio.

Controllo e gestione del match

Nel secondo tempo, la Juventus ha controllato il gioco, creando occasioni per aumentare il punteggio e mantenendo il vantaggio senza particolari difficoltà. Tuttavia, l’infortunio di Vlahovic ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi. Con questa vittoria, la Juventus continua a scalare la classifica, mantenendo viva la lotta per i vertici del campionato.

Il Milan si impone sulla Lazio

Il Milan ha ottenuto una vittoria di misura contro la Lazio, grazie a un gol di Leao al 52′. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo in cui la Lazio ha mostrato maggiore intraprendenza, senza però riuscire a segnare, complice una serie di parate decisive di Maignan. Nella ripresa, il Milan ha cambiato marcia, trovando il gol che ha sbloccato il match e gestendo poi il vantaggio con autorità.

Le polemiche arbitrali

Il finale di partita ha visto episodi controversi, tra cui una revisione VAR che ha determinato l’espulsione dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per proteste. Nonostante tali eventi, il risultato è rimasto invariato, permettendo al Milan di festeggiare tre punti cruciali per la corsa al titolo.

Questa tredicesima giornata di Serie A ha messo in evidenza le ambizioni di squadre come il Genoa, la Juventus e il Milan, mentre ha lasciato il Verona e il Cagliari in una posizione difficile. Con il campionato in corso, le prossime partite si preannunciano decisive per il destino di molte squadre.