Ricordo di Padre Eligio Gelmini: Un’Icona della Comunità Incontro

La Comunità Incontro ricorda con grande affetto Padre Eligio Gelmini, scomparso all'età di 94 anni. È stato un autentico faro di speranza per innumerevoli persone, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua dedizione e il suo impegno sono stati fonte d'ispirazione per la comunità.

La Comunità Incontro ETS vive un giorno di lutto per la perdita di padre Eligio Gelmini, deceduto a Milano all’età di 94 anni. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano e che hanno beneficiato del suo instancabile impegno nel sociale. Fratello di don Pierino Gelmini, padre Eligio ha dedicato la sua vita a sostenere i più vulnerabili, creando un impatto significativo nella comunità.

Nato come Angiolino Gelmini nel 1931 a Bisentrate, un comune vicino a Milano, padre Eligio ha vissuto gran parte della sua vita in un contesto di servizio e dedizione. Recentemente, la Comunità Incontro ha commemorato il centenario della nascita di don Pierino, posando una targa in suo onore proprio nel luogo dove padre Eligio è cresciuto.

Un uomo di fede e compassione

Nel corso degli anni, padre Eligio è diventato una figura di riferimento per molti. Durante gli anni ’60 e ’70, ha svolto un ruolo fondamentale come padre spirituale del Milan, ma la sua vera vocazione è stata quella di aiutare i tossicodipendenti. La sua dedizione lo ha spinto a fondare la comunità Mondo X, un rifugio per coloro che cercavano di superare le difficoltà legate alla dipendenza.

Il contributo alla comunità Mondo X

La comunità Mondo X è stata un progetto innovativo, che ha fornito supporto e recupero a molti individui in difficoltà. Padre Eligio ha lavorato instancabilmente per creare un ambiente di accoglienza e amore, dove le persone potessero trovare la forza di ricominciare. Oggi, i membri della comunità e gli operatori di Molino Silla, ad Amelia, si sono riuniti in un momento di preghiera e riflessione, ricordando il suo impatto duraturo.

Un legame speciale con don Pierino

La relazione tra padre Eligio e don Pierino Gelmini era molto profonda. Entrambi hanno condiviso un impegno comune per il bene della comunità e per il supporto delle persone in difficoltà. Nonostante le sfide della vita, padre Eligio ha sempre dimostrato una matura resilienza, mantenendo viva la memoria del fratello e continuando a lavorare per la missione che avevano intrapreso insieme.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio di vita e il suo amore per gli altri rimarranno sempre nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La Comunità Incontro, in questo momento di dolore, si stringe attorno ai familiari di padre Eligio, onorando la sua memoria e il suo straordinario contributo alla società.

Padre Eligio Gelmini non è stato solo un sacerdote, ma un punto di riferimento per molti, un uomo che ha incarnato i valori della compassione e della dedizione. La sua eredità vivrà attraverso le vite che ha toccato e le opere che ha ispirato.