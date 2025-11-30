Peppe Poeta Sostituisce Messina come Nuovo Allenatore dell’Olimpia Milano

L'Olimpia Milano annuncia un cambio di leadership: Peppe Poeta prende le redini della squadra al posto di Ettore Messina.

In un periodo di grande incertezza per l’Olimpia Milano, il club ha ufficialmente annunciato il passaggio del testimone dalla storica figura di Ettore Messina a Peppe Poeta. Questo cambiamento avviene dopo un avvio di stagione difficile, caratterizzato da tre sconfitte consecutive in campionato e in Eurolega. La decisione di Messina di ritirarsi ha sorpreso molti, tuttavia il nuovo allenatore esprime entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura.

Peppe Poeta: un nuovo capitolo per Milano

Peppe Poeta è tornato all’Olimpia dopo un’esperienza positiva a Brescia. Ha accolto il suo nuovo ruolo con grande determinazione. Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, Poeta ha dichiarato: “Rispetto la decisione di Messina e sono pronto a dare il massimo”. Ha ribadito di avere tanta energia e voglia di lavorare per rendere la squadra competitiva. La sua esperienza da giocatore e la recente carriera da assistente allenatore lo pongono in una posizione privilegiata per guidare il gruppo verso nuovi traguardi.

Le sfide immediate

Il primo compito di Poeta non sarà semplice: la squadra è attesa da un incontro cruciale contro il Maccabi Tel Aviv, in programma domani nella storica Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Questa partita rappresenta un battesimo del fuoco per il nuovo head coach, il quale ha già espresso il suo rispetto per l’avversario: “Il Maccabi è una formazione di grande valore, capace di un gioco offensivo potente e veloce”.

Il futuro di Ettore Messina e la situazione del Maccabi

Nonostante l’addio alla panchina, Ettore Messina continuerà a far parte della famiglia dell’Olimpia Milano come consulente personale del presidente Leo Dell’Orco. Messina ha guidato la squadra dal 2019, lasciando un’eredità importante che Poeta dovrà continuare. La sua esperienza e i suoi successi rappresentano un valore aggiunto per la squadra, anche se ora il focus è interamente su Poeta e sulle sue decisioni strategiche.

Il contesto del Maccabi Tel Aviv

Il Maccabi Tel Aviv si trova attualmente in una fase di alta tensione. Dopo una vittoria convincente contro l’Hapoel Holon, la dirigenza è stata coinvolta in discussioni riguardanti il futuro del coach Oded Kattash. Nonostante un record di 3-9 in Eurolega, il club ha deciso di mantenere il tecnico, almeno per il momento. Tuttavia, la partita contro l’Olimpia Milano potrebbe rivelarsi decisiva per il suo destino.

Le aspettative per la nuova stagione

Con l’arrivo di Peppe Poeta, le aspettative sono elevate. La squadra deve affrontare non solo le sfide sul campo, ma anche la necessità di recuperare condizione fisica e favorire l’integrazione tra i giocatori. Poeta ha sottolineato l’importanza di lavorare sulla coesione del gruppo, affermando: “Stiamo cercando di recuperare i giocatori infortunati e di migliorare la nostra omogeneità in campo”. La strada è lunga, ma l’entusiasmo e la determinazione del nuovo allenatore potrebbero fare la differenza.

L’Olimpia Milano si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Peppe Poeta. Con il supporto di una dirigenza esperta e una squadra motivata, il futuro potrebbe riservare sorprese interessanti. La sfida contro il Maccabi Tel Aviv sarà solo l’inizio di un percorso ricco di emozioni e sfide avvincenti.