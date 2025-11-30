Milano inaugura il nuovo stadio di pattinaggio veloce: un hub per eventi sportivi imperdibili

Il Milano Speed Skating Stadium è pronto a ospitare eventi sportivi di alto livello e manifestazioni di intrattenimento coinvolgenti.

Milano si prepara a un’importante novità nel panorama sportivo e culturale con l’apertura del Milano Speed Skating Stadium. Questo impianto, situato all’interno della Fiera Milano, rappresenta un passo significativo verso l’organizzazione di eventi di grande portata, in particolare in vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiche di Milano Cortina 2026.

La struttura, che ha raggiunto la sua fase finale dopo un intenso periodo di lavorazioni, si estende su una superficie totale di 35.000 metri quadrati e può ospitare fino a 7.500 spettatori. La pista olimpica, lunga 400 metri, è pronta per ospitare le prime competizioni, a partire dalla ISU Junior World Cup di Speed Skating prevista per il weekend del 29 e 30 novembre.

Un impianto multifunzionale per eventi di grande rilievo

Il nuovo speed skating stadium non è solo un’arena dedicata agli sport invernali, ma si configura come un polo multifunzionale capace di attrarre un pubblico variegato. La sua inaugurazione coincide con la celebrazione della Milan Games Week & Cartoomics, un evento che richiama appassionati di videogiochi e cultura pop, dimostrando la versatilità del complesso fieristico.

Un investimento per il futuro

La realizzazione di questa nuova arena è stata sostenuta interamente dalla Fondazione Fiera Milano, che ha visto in questo progetto un’opportunità per potenziare l’offerta di eventi e attrarre visitatori da tutto il mondo. Francesco Conci, Amministratore Delegato di Fiera Milano, ha dichiarato: “L’inaugurazione del Milano Speed Skating Stadium segna l’inizio di un percorso ambizioso per la nostra struttura, che mira a diventare un punto di riferimento per eventi sportivi, concerti e spettacoli di rilevanza internazionale”.

Un palcoscenico per il futuro

Una volta conclusi i Giochi Olimpici, gli spazi dedicati allo speed skating verranno trasformati nel Live Dome, un’arena polifunzionale destinata a ospitare concerti, eventi aziendali e manifestazioni culturali. Questa strategia non solo mira a garantire l’uso continuo delle strutture, ma contribuisce anche a creare un ecosistema di eventi che generi valore per Milano e per l’Italia intera.

Attrattiva per il turismo e l’economia

La creazione del Milano Speed Skating Stadium e la futura trasformazione in Live Dome rappresentano un investimento strategico per il territorio. Questo progetto intende posizionare Milano come una delle capitali mondiali dell’intrattenimento e dell’innovazione. La flessibilità architettonica della struttura è pensata per adattarsi a diverse esigenze, garantendo un’attrattività crescente per un pubblico sempre più ampio.

L’apertura del Milano Speed Skating Stadium non è solo un momento di festa per gli sportivi, ma segna un importante passo verso la costruzione di un futuro ricco di opportunità per eventi di ogni tipo. Con una visione chiara e ambiziosa, Milano si prepara a diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi sportivi e culturali a livello globale.