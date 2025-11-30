Legnano trionfa su Folgore Caratese e conquista l’accesso ai playoff di Serie D

Il Legnano trionfa contro la Folgore Caratese e si assicura un posto nei playoff di Serie D.

È stata una giornata memorabile per il Legnano, che ha trionfato con un netto 3-0 sulla Folgore Caratese, garantendosi così l’accesso alle finali playoff. Questo risultato dimostra la forza della squadra e la determinazione di un gruppo in crescita.

I fatti

La partita, disputata con grande intensità, ha visto il Legnano dominare fin dai primi minuti. I ragazzi di mister Sgrò hanno mostrato una prestazione di alto livello, con un gioco fluido e ben organizzato. La Folgore Caratese, pur cercando di opporsi, ha faticato a contenere gli attacchi avversari.

Protagonisti della vittoria

Il grande protagonista della serata è stato Bingo, autore di una doppietta che ha chiarito le intenzioni del Legnano. Il primo gol è arrivato al 25° minuto, quando ha finalizzato un’azione corale con un tiro preciso. Il secondo gol è giunto nella ripresa, consolidando la leadership della squadra. A chiudere il punteggio ci ha pensato Ravasi, che ha siglato il terzo gol con un colpo di testa che ha esaltato il pubblico presente.

Le conseguenze

Con questa vittoria, il Legnano si posiziona favorevolmente nella classifica del campionato di Serie D. La squadra ha accumulato un bottino di punti che consente di guardare con ottimismo ai playoff. Le prestazioni costanti e i risultati positivi sono il frutto di un lavoro di squadra che sta dando i suoi frutti.

Le prospettive future

Il cammino verso i playoff non sarà semplice, ma il Legnano ha dimostrato di avere le qualità necessarie per affrontare le sfide che verranno. Il prossimo incontro sarà fondamentale per mantenere alta la concentrazione e confermare la crescita della squadra. Gli avversari non mancheranno, e ogni partita sarà cruciale per non perdere terreno nella corsa al sogno promozione.

Le altre partite significative della giornata

Oltre alla vittoria del Legnano, anche altre squadre si sono distinte in questa giornata di Serie D. La Rhodense ha dimostrato grande determinazione, affrontando la capolista Varesina e uscendo dal campo con onore, mentre il Calvairate ha subito una sconfitta contro la stessa Varesina. Questi risultati influenzeranno sicuramente la lotta per la salvezza e per le posizioni playoff.

Inoltre, il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria importante contro la Real Calepina, grazie a un gol di Ossola che ha dato slancio alle ambizioni della squadra. Con questo successo, il Milan Futuro avanza in classifica, mantenendo vive le speranze di accesso ai playoff.

Alla luce di questi eventi, la lotta per il primato e la salvezza si fa sempre più avvincente. Ogni punto guadagnato può risultare decisivo in un campionato equilibrato come quello di Serie D.