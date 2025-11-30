Legnano: Installazione di un Nuovo Defibrillatore per Potenziare la Sicurezza Pubblica

È stata inaugurata una nuova postazione di defibrillazione a Legnano, un'importante iniziativa per garantire la sicurezza e la salute della comunità.

Il 29 rappresenta una data importante per la comunità di Legnano, poiché si è ufficialmente inaugurata la 55esima postazione di defibrillazione pubblica in città. Situata in via Oberdan presso la Carrozzeria Carroccio, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore cardioprotezione del territorio.

La cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo questa mattina e ha visto la partecipazione di diverse figure significative, tra cui il sindaco Lorenzo Radice, i proprietari della Carrozzeria, Matteo e Francesco D’Apolito, e la presidente del Lions Club Carroccio, Francesca Preti. L’evento è stato caratterizzato da emozione e solidarietà, sottolineando l’importanza del gesto.

Un tributo a un amico scomparso

Questa nuova postazione non è solo un dispositivo salvavita, ma anche un tributo affettuoso a Piero Zanardelli, un uomo di 45 anni che è venuto a mancare all’inizio del 2025 a causa di un malore cardiaco. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nella vita della moglie Laura e della figlia Giorgia. Gli amici di Piero hanno deciso di onorare la sua memoria con un gesto di grande significato e utilità per la comunità.

La collaborazione tra le associazioni

L’iniziativa è il risultato della sinergia tra l’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilaneseodv, la Carrozzeria Carroccio e il Lions Club Carroccio. Questo progetto è stato realizzato con l’intento di incrementare la disponibilità di defibrillatori in città, in modo che chiunque possa accedervi in caso di emergenza. Ogni postazione è operativa h24, garantendo così una risposta rapida in situazioni critiche.

Il Progetto Vita Altomilanese

La donazione della postazione fa parte del Progetto Vita Altomilanese, un’iniziativa promossa dall’associazione Sessantamilavitedasalvare con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cardioprotezione. Grazie a questa donazione, il numero totale di defibrillatori pubblici nella città di Legnano è ora salito a 55, un numero che sottolinea l’impegno della comunità nel garantire la sicurezza e la salute dei suoi cittadini.

Ogni defibrillatore è dotato di istruzioni chiare per l’uso, rendendo più facile per chiunque intervenire in caso di emergenza. È fondamentale che i cittadini siano a conoscenza di queste postazioni e sappiano come utilizzarle, poiché un intervento tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte.

Educazione e sensibilizzazione

Le associazioni coinvolte non si limitano a installare i defibrillatori, ma si impegnano anche a educare la popolazione sull’uso corretto di questi dispositivi. Organizzano corsi di formazione e campagne informative per aumentare la consapevolezza sull’importanza della rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull’utilizzo dei defibrillatori. L’obiettivo è quello di creare una comunità più preparata e consapevole, in grado di affrontare le emergenze con prontezza e competenza.

La nuova postazione di defibrillazione in via Oberdan rappresenta un progresso per la salute pubblica e un simbolo di amicizia e solidarietà. Attraverso iniziative come questa, Legnano dimostra il suo impegno nel proteggere i propri cittadini e nel mantenere viva la memoria di chi ci ha lasciato, trasformando il dolore in un atto di amore e responsabilità.