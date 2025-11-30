La scomparsa di Padre Eligio Gelmini: un uomo di fede, dedizione e impatto duraturo

La Comunità Incontro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Padre Eligio Gelmini, un autentico modello di dedizione e amore verso il prossimo. La sua vita e il suo operato hanno rappresentato un faro di speranza e un esempio di servizio altruista per tutti noi.

La notizia della morte di Padre Eligio Gelmini, avvenuta questa mattina a Milano, ha colpito profondamente la Comunità Incontro ETS. Con un’età di 94 anni, Padre Eligio, il cui nome di battesimo era Angiolino Gelmini, lascia un’eredità di amore e dedizione che ha toccato molte vite.

Nato nel 1931 a Bisentrate, nella zona di Pozzuolo Martesana, nei pressi di Milano, Padre Eligio è stato una figura centrale non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità che ha servito. La sua vita è stata caratterizzata da una missione di aiuto e sostegno verso i più vulnerabili.

Un uomo di fede e dedizione

Padre Eligio Gelmini ha dedicato gran parte della sua esistenza al servizio degli altri. La sua vocazione lo ha portato a fondare e sostenere iniziative destinate a migliorare la vita delle persone in difficoltà. Attraverso il suo impegno, ha creato un ambiente di accoglienza e supporto per i bisognosi.

Un impatto duraturo sulla comunità

La sua opera è stata riconosciuta da molti e la sua influenza ha avuto un impatto duraturo sulla società. La Comunità Incontro, che ha avuto l’onore di collaborare con lui, ha visto in Padre Eligio un esempio luminoso di come la compassione e la generosità possano cambiare le vite. La sua presenza era fonte di ispirazione per molti, e il suo insegnamento ha fatto crescere una generazione di volontari e sostenitori.

Un legame con la famiglia

Padre Eligio era anche il fratello di don Pierino Gelmini, un altro noto esponente della comunità religiosa. La loro famiglia ha sempre avuto un forte legame con la missione di aiutare gli altri, trasmettendo valori di solidarietà e amore fraterno che hanno guidato le loro azioni nel corso degli anni.

Memorie e tributi

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di ricordi e tributi da parte di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Le testimonianze di chi ha lavorato al suo fianco parlano di un uomo gentile, sempre pronto ad ascoltare e a offrire supporto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito vivrà attraverso le azioni di coloro che ha ispirato.

Padre Eligio Gelmini ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua vita è stata un esempio di come la fede e la dedizione possano trasformare il mondo, e la Comunità Incontro continuerà a portare avanti il suo messaggio di amore e speranza anche in assenza della sua presenza fisica.