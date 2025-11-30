Indagini Attive sul Ritrovamento di Silvana Damato a Milano: Ultime Novità e Sviluppi

Un'indagine complessa si sviluppa intorno al caso di Silvana Damato, la donna tragicamente scoperta senza vita nella sua vasca da bagno.

Il caso di Silvana Damato, una donna di 69 anni trovata senza vita nella propria vasca da bagno, continua a sollevare interrogativi e sospetti. L’8 agosto, la scoperta del suo corpo ha dato avvio a un’indagine che si fa sempre più complessa. Dopo quasi quattro mesi, i Carabinieri del RIS hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’appartamento di via Bisnati 7, situato nel quartiere Bruzzano di Milano, per raccogliere ulteriori prove.

Le circostanze del decesso

Secondo le prime analisi, la causa della morte della Damato sarebbe da attribuire a un annegamento, contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente riguardo alle ferite sul collo e sul volto della donna. Questo elemento ha aperto la strada a nuove teorie sul possibile coinvolgimento di un’altra persona, suggerendo che Silvana potesse non essere sola al momento della sua tragica fine.

Indizi inquietanti

Uno degli aspetti più inquietanti del caso è rappresentato dalla porta dell’appartamento, trovata chiusa dall’esterno, insieme a un mazzo di chiavi misteriosamente scomparso. Questi elementi suggeriscono che la donna potesse avere un contatto con l’aggressore, lasciando aperta l’ipotesi di un omicidio premeditato.

Le piste investigative

Le indagini hanno preso in considerazione diverse piste. Tra queste, si è valutata l’ipotesi di un possibile movente passionale, anche se appare improbabile, dato che la Damato non aveva una vita sentimentale attiva dopo la morte del marito. Un’altra possibilità è che il delitto possa derivare da un conflitto di vicinato, forse legato alla sua passione per il canto, che potrebbe aver infastidito qualcuno.

Il mistero del denaro scomparso

Una somma compresa tra 40 e 50 mila euro è scomparsa dal conto di Silvana. Questo ammontare, speso in circostanze misteriose, potrebbe suggerire un movente economico per il suo omicidio, complicando ulteriormente le indagini.

La reazione della Procura

La Procura ha mantenuto un atteggiamento di riserbo riguardo alle indagini in corso. Questo silenzio ha alimentato le speculazioni sulle possibili piste investigative che potrebbero essere esplorate. Gli inquirenti sono determinati a non rivelare dettagli che potrebbero compromettere l’evoluzione del caso.

Il giallo di Bruzzano si arricchisce di nuovi elementi e ipotesi. Gli investigatori proseguono le indagini per fare luce su questa tragica vicenda, con l’obiettivo di scoprire la verità dietro la morte di Silvana Damato. La comunità di Bruzzano continua a interrogarsi su quanto accaduto e sulla possibilità che la giustizia possa essere finalmente realizzata.