Il nuovo stadio di speed skating di Milano: tutto pronto per il debutto!

Lo Stadio di Pattinaggio Velocità di Milano è pronto ad accogliere eventi di grande rilevanza e a segnare il suo debutto nel panorama sportivo internazionale.

Il Milano Speed Skating Stadium, situato all’interno dei padiglioni di Fiera Milano, ha completato i lavori e si prepara ad accogliere atleti e pubblico. Questo nuovo impianto rappresenta un passo significativo verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, consolidando la posizione di Milano come hub per eventi sportivi di rilevanza internazionale.

I dettagli sulla struttura e capacità dell’arena

La nuova arena, frutto di una significativa riconfigurazione dei padiglioni 13 e 15, si estende su una superficie di 35.000 metri quadrati. È progettata per accogliere fino a 7.500 spettatori e dispone di una pista olimpica di 400 metri, attrezzata con tutte le aree tecniche necessarie, inclusi spogliatoi e spazi per le attrezzature per il mantenimento del ghiaccio. Questo elemento è fondamentale per garantire prestazioni ottimali durante le competizioni.

Il debutto con la Isu Junior World Cup

Il primo evento a segnare l’apertura della pista sarà la Isu Junior World Cup Speed Skating, in programma il 29 e 30 novembre. Questa manifestazione rappresenta un momento cruciale per la nuova arena e per il quartiere fieristico, che ospita contemporaneamente la Milan Games Week & Cartoomics. L’evento dimostra la capacità di Fiera Milano di attrarre diversi segmenti di pubblico, combinando sport e intrattenimento.

Un progetto per il futuro e l’inclusione

Francesco Conci, Amministratore Delegato di Fiera Milano, ha espresso soddisfazione per l’inaugurazione, sottolineando l’obiettivo di creare uno spazio accessibile per una vasta gamma di eventi, dai concerti agli spettacoli culturali. La visione futura prevede la trasformazione dell’arena in un Live Dome, un luogo di aggregazione per eventi di intrattenimento post-Olimpiadi.

Il coinvolgimento delle scuole e della comunità

In occasione dei test event, sono previsti programmi educativi speciali dedicati agli studenti. Il 29 novembre, oltre 4.000 alunni di diverse scuole e università parteciperanno a un percorso formativo sui valori dello sport e della sostenibilità. Questa iniziativa, come confermano fonti ufficiali, mira a insegnare l’importanza di inclusione, partecipazione e lavoro di squadra.

Preparazione per i Giochi Olimpici e oltre

I fatti sono questi: gli eventi di test si stanno preparando per valutare l’efficienza delle infrastrutture e dei processi organizzativi in vista delle competizioni olimpiche del 2026. Circa 500 volontari del Team 26 parteciperanno, supportando le attività operative e di accoglienza. Questo garantirà un’esperienza fluida e professionale per tutti i partecipanti.

Il Milano Speed Skating Stadium non rappresenta solo un nuovo impianto sportivo; è un simbolo di innovazione e sostenibilità. Dopo i Giochi, i padiglioni riprenderanno la loro funzione originaria, arricchiti dall’eredità olimpica che contribuirà a valorizzare il territorio e ampliare le potenzialità degli spazi.