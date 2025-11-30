Il Genoa torna alla vittoria contro il Verona, mentre la Juventus conquista la rimonta sul Cagliari

Il Genoa e la Juventus si distinguono nella tredicesima giornata del campionato, mentre il Milan affronta la Lazio in una sfida avvincente.

La tredicesima giornata di Serie A si è rivelata decisiva per il destino di alcune squadre, con il Genoa che ha colto una vittoria preziosa e la Juventus che ha saputo rimontare un avvio in salita. Questi risultati cambiano le prospettive in classifica, dando nuova energia alle squadre coinvolte. Il Genoa, con una prestazione convincente, ha battuto il Verona, mantenendo viva la speranza di una risalita in classifica.

Il Genoa riporta a casa tre punti vitali

La partita tra il Genoa e il Verona è stata una vera e propria battaglia sul campo. Il Genoa, sostenuto dai suoi tifosi, ha dimostrato carattere e determinazione. Il primo tempo ha riservato una sorpresa, con il Verona che ha trovato il vantaggio al 21’ grazie a un errore della difesa genoana, con Belghali pronto a capitalizzare. Tuttavia, il Genoa non si è dato per vinto e ha reagito con forza.

La reazione del Genoa

Nonostante il gol subito, il Genoa ha continuato a spingere. Al 40’, Colombo ha trovato il pari, insaccando la palla dopo un’azione manovrata. Questo gol ha cambiato il morale della squadra, permettendo ai liguri di affrontare il secondo tempo con rinnovata energia. La ripresa ha confermato il dominio del Genoa, che ha trovato il gol del sorpasso al 62’ con un colpo di testa di Thorsby, portando il punteggio sul 2-1. Tre punti fondamentali che permettono al Genoa di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le altre partite della giornata

La giornata è stata ricca di emozioni anche per altre squadre. L’Udinese ha ottenuto una vittoria convincente contro il Parma, chiudendo il match sul 2-0. Questa vittoria consente all’Udinese di stabilizzarsi in una posizione di metà classifica, lontana dalle zone pericolose. Il Parma, d’altro canto, deve affrontare una fase difficile e continuare a lottare per risalire.

La rimonta della Juventus

Un altro incontro da sottolineare è stato quello tra la Juventus e il Cagliari. Nonostante un inizio complicato, con il Cagliari che ha trovato il vantaggio iniziale, la Juventus ha risposto con determinazione. La stella della serata è stata Yildiz, autore di una doppietta che ha permesso alla squadra torinese di ribaltare il risultato e conquistare i tre punti. La Juventus continua a mantenere viva la lotta per il vertice della classifica, dimostrando di avere sempre la capacità di reagire nei momenti difficili.

Il Milan conclude la giornata con una vittoria

Infine, il Milan ha chiuso la giornata con un match serale contro la Lazio. La partita è stata combattuta, ma il Milan è riuscito a prevalere grazie a un gol di Leao. Questo successo consolida la posizione del Milan nelle zone alte della classifica, dove la lotta per il titolo è sempre più accesa.

La tredicesima giornata di campionato ha portato a galla le ambizioni di diverse squadre, con il Genoa che ha trovato una vittoria cruciale e la Juventus che ha dimostrato di poter rimontare anche nelle situazioni più difficili. Le prossime partite saranno fondamentali per consolidare le posizioni in classifica e per decidere il destino di molte squadre.