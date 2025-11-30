Il Genoa celebra la vittoria con De Rossi, la Juventus sorprende il Cagliari e Leao guida il Milan al successo

Un fine settimana avvincente in Serie A: il Genoa conquista una vittoria fondamentale, la Juventus completa una straordinaria rimonta e il Milan ottiene un'importante vittoria contro la Lazio.

La tredicesima giornata di Serie A si è rivelata decisiva per alcune squadre in cerca di migliorare la loro posizione in classifica. Tra queste, il Genoa ha assaporato il gusto della vittoria con il nuovo allenatore De Rossi, mentre la Juventus ha dimostrato resilienza rimontando un iniziale svantaggio contro il Cagliari. Infine, il Milan ha avuto la meglio sulla Lazio, consolidando la sua posizione di vertice.

Una vittoria fondamentale per il Genoa

Il Genoa ha affrontato il Verona in una partita cruciale per il morale della squadra. Dopo un avvio di stagione difficile, i rossoblù sono riusciti a portare a casa tre punti preziosi, vincendo 2-1. Il primo tempo è iniziato con il Verona in vantaggio: al 21’ minuto, un errore della difesa genoana ha permesso a Belghali di segnare, portando gli ospiti in vantaggio. Tuttavia, il Genoa non si è lasciato intimorire e ha reagito con determinazione.

Il pareggio e la rimonta

Nel finale del primo tempo, al 40’, Colombo ha pareggiato i conti grazie a un’azione insistente che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Questo gol ha dato nuova vita ai padroni di casa, che nella ripresa hanno continuato a spingere. La rimonta è stata completata al 62’, quando Thorsby ha svettato di testa per siglare il gol del 2-1, regalando al Genoa una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La Juventus non molla

Nel secondo match di giornata, la Juventus ha affrontato il Cagliari in un incontro ricco di emozioni. Dopo un primo tempo deludente, in cui gli ospiti erano andati in vantaggio, la Juve ha ripreso in mano la situazione. Il Cagliari era riuscito a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Ranieri, ma la reazione della Juventus non si è fatta attendere.

La doppietta di Yildiz

Nel secondo tempo, il giovane Yildiz ha preso le redini della situazione, realizzando due gol che hanno ribaltato il punteggio e portato la Juventus a una vittoria fondamentale. Con questa doppietta, la squadra torinese dimostra di avere ancora una volta la capacità di reagire e di lottare per il primo posto in classifica.

Il Milan chiude la giornata con una vittoria

Il Milan ha affrontato la Lazio nel match serale di questa giornata. La partita è stata molto combattuta, e gli uomini di Pipo Inzaghi hanno dovuto faticare per avere la meglio. Il gol decisivo è arrivato nel secondo tempo, grazie a un’ottima giocata di Leao, che ha messo a segno una rete che ha chiuso i conti sul 1-0. Questa vittoria consente al Milan di mantenere la sua posizione di vertice nella Serie A.

Questa tredicesima giornata ha portato importanti cambiamenti in classifica. Il Genoa trova finalmente la vittoria, la Juventus continua a lottare e il Milan conferma la sua forza. Le prossime sfide si preannunciano avvincenti, con ogni squadra che cerca di confermare il proprio valore e di aspirare a traguardi sempre più ambiziosi.