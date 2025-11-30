Allianz Derthona trionfa su Milano nella tappa di Verona della IBSA Next Gen Cup

Il Derthona conquista Milano, dimostrando un eccezionale gioco di squadra nella Next Gen Cup.

Nel contesto competitivo della IBSA Next Gen Cup, l’Allianz Derthona Tortona ha trionfato con un netto 96-74 contro l’EA7 Olimpia Milano, dimostrando un’eccellente prestazione nella prima fase del torneo. Questo incontro ha rappresentato un grande classico del basket giovanile italiano, e la squadra di Tortona ha saputo rispondere con forza e determinazione.

Inizio intenso e battaglia sul campo

Il match è iniziato con grande intensità, con entrambe le formazioni che si sono alternate alla guida del punteggio. I giovani talenti di Tortona, in particolare Andrija Josovic e Di Meo, hanno preso il comando, portando i bianconeri a chiudere il primo quarto con un vantaggio di sette punti. Questo inizio favorevole ha dato a Derthona una spinta morale significativa.

Equilibrio nel secondo quarto

Nel secondo quarto, l’Allianz ha tentato di ampliare il distacco, ma ha dovuto affrontare un calo di concentrazione che ha consentito a Milano di recuperare. Le transizioni veloci degli avversari hanno messo a dura prova la difesa tortonese, che ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo. Tuttavia, Josovic ha preso rapidamente il controllo, diventando il fulcro dell’attacco. Nonostante un tiro da tre punti di Cortellino che ha avvicinato Milano, i bianconeri sono andati all’intervallo con un margine di tre punti.

Ripresa e decisiva accelerazione di Tortona

All’inizio del terzo quarto, Milano ha mostrato una maggiore aggressività, riuscendo a sorpassare per la prima volta nel punteggio. Tuttavia, la reazione di Tortona è stata immediata. Con un tiro da tre punti di Bellinaso e un contropiede di Josovic, la squadra ha ripreso il comando, aumentando rapidamente il vantaggio a sette punti. L’abilità di Derthona nel dominio dei rimbalzi ha giocato un ruolo cruciale, consentendo ai bianconeri di chiudere il terzo periodo con un parziale di 26-17 e un vantaggio di dodici punti.

Controllo finale e vittoria convincente

Nell’ultimo quarto, l’Allianz ha mantenuto il ritmo e gestito il vantaggio accumulato, mostrando un gioco solido su entrambi i lati del campo. La vittoria per 96-74 è una chiara testimonianza della preparazione e della determinazione della squadra, che ha chiuso la prima tappa della IBSA Next Gen Cup con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Questo risultato è significativo non solo per la classifica, ma rappresenta anche un importante passo avanti per il team.

Prestazione individuale e futuro della squadra

Il protagonista indiscusso della partita è stato Andrija Josovic, autore di una doppia doppia con 27 punti e 13 rimbalzi, contribuendo in modo determinante al successo della sua squadra. La sua prestazione ha messo in evidenza non solo il suo talento individuale, ma anche la forza del gioco di squadra che caratterizza l’Allianz Derthona.

Con l’avvio di questa edizione della IBSA Next Gen Cup, le aspettative sono elevate per il futuro del basket giovanile. La squadra, sotto la guida del nuovo responsabile tecnico Vanni Talpo, ha dimostrato di possedere le capacità necessarie per competere a livelli elevati, puntando a replicare il successo ottenuto nella stagione precedente. Le prossime sfide si annunciano avvincenti, con l’obiettivo di conquistare il titolo e mettere in luce il valore del settore giovanile del basket italiano.