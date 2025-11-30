“25 Anni di Partecipazione Giovanile a Corbetta: Un Viaggio di Impegno e Crescita”

Un'esperienza di 25 anni dedicata a dare voce ai giovani, consentendo loro di esprimersi e contribuire attivamente allo sviluppo della comunità.

Il Consiglio comunale dei ragazzi di Corbetta ha recentemente festeggiato un traguardo significativo: venticinque anni di attività. Questa iniziativa, avviata nel 2000, ha sin dall’inizio l’obiettivo di dare spazio e voce alle nuove generazioni, ascoltando le loro necessità e coinvolgendole attivamente nella vita della comunità.

Un’iniziativa che ha preso forma nel 2000

Secondo quanto riportato da Angelo Vaghi, presidente dell’associazione La Città dei bambini di Corbetta, il Consiglio comunale dei ragazzi è stato istituito in concomitanza con il progetto Città dei bambini, promosso dall’Amministrazione comunale. Dal 2006, questa associazione ha assunto il compito di coordinare le attività del Consiglio, il quale si rinnova annualmente con l’elezione di nuovi consiglieri e un rinnovato entusiasmo.

Incontri e iniziative

La prima assemblea del nuovo Consiglio si è tenuta il 24 novembre, durante la quale i giovani consiglieri hanno discusso le prossime iniziative, tra cui l’“Isola della solidarietà” e i programmi natalizi. Sono stati affrontati anche temi futuri, come l’importanza del verde urbano, i diritti dei ragazzi e i progetti già avviati negli anni precedenti, incluso il noto Parco dei ragazzi.

Il ruolo del Consiglio comunale dei ragazzi

Il Consiglio comunale dei ragazzi rappresenta una piattaforma significativa per i giovani, offrendo loro l’opportunità di discutere questioni critiche e di proporre soluzioni per migliorare la loro città. Non è solo un luogo di confronto, ma anche un canale per comunicare le proprie esigenze agli adulti e per apprendere a collaborare con le istituzioni locali.

Rappresentatività e collegialità

Uno degli aspetti fondamentali di questo Consiglio è la rappresentatività: ogni classe delle scuole secondarie elegge due consiglieri, per un totale di 48 ragazzi. Questi consiglieri hanno il compito di rappresentare le idee e le proposte dei loro compagni, promuovendo la collaborazione e il lavoro di squadra, senza la figura di un “sindaco dei ragazzi”.

Il supporto dell’Amministrazione comunale

Il sindaco Marco Ballarini ha espresso soddisfazione per il rinnovato impegno dei giovani, descrivendo il Consiglio come uno dei percorsi più significativi dell’Amministrazione. Sostenere e dare spazio ai ragazzi è fondamentale affinché possano immaginare e costruire una città che rifletta i loro sogni e bisogni.

Progetti e successi

Negli ultimi 25 anni, il Consiglio comunale dei ragazzi ha realizzato numerosi progetti, affrontando temi quali la sicurezza, la cura degli spazi verdi e la progettazione di strutture, tra cui la nuova ala scolastica. Inoltre, ha avuto un ruolo attivo nella creazione di spazi come il Parco dei ragazzi, un sogno concretizzato grazie alla continua partecipazione dei giovani.

Un futuro di crescita e innovazione

Il Consiglio comunale dei ragazzi prosegue il suo cammino: i membri sono pronti a portare avanti idee e progetti seguendo le linee guida dell’Agenda 2030. Il presidente Vaghi incoraggia i nuovi membri a proseguire con passione la loro missione, sottolineando che le sedute del Consiglio sono aperte a tutti e invitando la comunità a partecipare attivamente.

Il Consiglio comunale dei ragazzi di Corbetta rappresenta un modello di partecipazione giovanile. Questo organismo dimostra come l’ascolto e il coinvolgimento dei giovani possano generare un impatto significativo nella comunità. Il contributo delle nuove generazioni è fondamentale per costruire una società migliore.