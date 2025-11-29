Un Viaggio Musicale da Bach al Novecento con il Maestro Luca Schieppati

Un weekend di eventi musicali imperdibili a Rho con il maestro Luca Schieppati: un'esperienza da non perdere! Scopri concerti, performance dal vivo e momenti di grande emozione, tutti orchestrati da uno dei migliori maestri della musica contemporanea. Un'opportunità unica per gli amanti della musica e della cultura. Unisciti a noi per celebrare la musica in una delle location più affascinanti di Rho!

Nell’affascinante cornice dell’Auditorium Maggiolini di Rho, il pianoforte si trasformerà in un veicolo di emozioni e storie. Questo fine settimana, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Musicale Rusconi, si svolgerà un evento speciale che unisce musica e narrativa attraverso le note del maestro Luca Schieppati.

Il concerto, intitolato «Piano e lontano», è in programma per oggi, sabato 29 novembre, alle 18.30. Il tema centrale sarà l’arte del viaggio, esplorato attraverso le opere di compositori che hanno saputo tradurre in musica le loro esperienze di esplorazione, sia fisica che interiore.

Un viaggio tra le note

Durante il concerto, il maestro Schieppati guiderà il pubblico in un percorso che si snoda attraverso i secoli, partendo da J.S. Bach fino ad arrivare al Novecento. Le sue esibizioni non saranno semplici interpretazioni, ma veri e propri racconti musicali che inviteranno gli ascoltatori a riflettere e a sognare. Si comincerà con il Capriccio di Bach, un’opera che narra il commiato del compositore dal fratello, evocando sentimenti di nostalgia e separazione.

Compositori che raccontano il viaggio

Il viaggio musicale non si fermerà qui. Schubert e Liszt porteranno gli ascoltatori in un pellegrinaggio introspettivo, dove le emozioni si intrecciano con melodie delicate, mentre Rossini, con il suo «Un petit train de plaisir», esprimerà le paure legate ai viaggi in treno, creando una connessione tra il reale e il fantastico. Infine, il pubblico sarà condotto verso l’Isola Gioiosa di Debussy, un luogo di serenità e bellezza, dove la musica diventa un rifugio dall’ordinario.

Un’opportunità di apprendimento unica

Non solo concerti, ma anche occasioni di apprendimento arricchiranno questo fine settimana. Domani, domenica 30 novembre, alle 16.30, il maestro Schieppati terrà una masterclass aperta al pubblico. Due giovani talenti dell’Istituto, Christopher Chatterton ed Erminio Campanelli, avranno l’opportunità di perfezionare il loro repertorio sotto la guida esperta di Schieppati.

Un valore aggiunto per gli studenti

Questa masterclass rappresenta un’importante occasione per i pianisti in erba, che potranno apprendere non solo le tecniche pianistiche, ma anche l’interpretazione e l’arte di comunicare attraverso la musica. L’incontro con un grande interprete come Schieppati consentirà agli studenti di acquisire preziosi insegnamenti e suggerimenti pratici, rendendo l’esperienza ancora più significativa.

Il fine settimana a Rho promette di essere un evento memorabile, ricco di musica e conoscenza. Il maestro Luca Schieppati, con la sua passione e il suo talento, guiderà il pubblico in un viaggio indimenticabile tra le note e le parole, lasciando un’impronta duratura nel cuore di tutti i partecipanti.