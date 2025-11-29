Peppe Poeta prende il posto di Ettore Messina come allenatore dell’Olimpia Milano: cosa aspettarsi?

Ettore Messina conclude la sua esperienza come allenatore dell'Olimpia Milano, aprendo la strada a Peppe Poeta per un entusiasmante nuovo capitolo nel mondo del basket.

Un cambiamento epocale scuote il mondo della pallacanestro italiana: l’Olimpia Milano ha annunciato le dimissioni di Ettore Messina dal ruolo di capo allenatore. Questo passaggio avviene in un momento delicato per la squadra, attualmente ottava in classifica nel campionato di Serie A e undicesima in Eurolega. Il club ha deciso di affidare le redini della squadra a Peppe Poeta, ex allenatore della Germani Brescia e figura di spicco nel panorama cestistico italiano.

La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del club, in cui si sottolinea che la scelta è stata presa in accordo con il presidente Leo Dell’Orco. Quest’ultimo ha espresso gratitudine verso Messina per i successi ottenuti durante la sua gestione, che ha visto l’Olimpia conquistare tre scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, oltre a una storica partecipazione alle Final Four di Eurolega nel 2025.

Il percorso di Ettore Messina all’Olimpia Milano

Arrivato nel 2019, Ettore Messina ha portato l’Olimpia a risultati prestigiosi, scrivendo pagine importanti della storia recente del club. Sotto la sua guida, la squadra ha mostrato una crescita costante, raggiungendo vette che non si vedevano da decenni. Tuttavia, le ultime prestazioni non hanno rispecchiato le aspettative, con tre sconfitte consecutive che hanno spinto alla riflessione. L’ultima partita, giocata a Trieste, ha evidenziato le difficoltà nel trovare soluzioni efficaci nei momenti cruciali della gara.

Un bilancio di successi e critiche

Sebbene il conteggio dei trofei sia impressionante, la carriera di Messina non è stata esente da critiche. Le delusioni in ambito europeo, in particolare, sono state oggetto di discussione tra i tifosi e gli esperti di basket. Nonostante i trionfi nazionali, la squadra ha faticato a imporsi a livello continentale, e l’ultima stagione ha lasciato un sapore amaro.

Il nuovo capitolo con Peppe Poeta

Peppe Poeta, nuovo capo allenatore, si trova di fronte a una sfida stimolante. Il suo recente successo alla guida di Brescia, dove ha portato la squadra fino alla finale scudetto, è un biglietto da visita di tutto rispetto. La nomina di Poeta rappresenta una scommessa sul futuro, puntando su un giovane allenatore con una grande passione per il gioco e una conoscenza approfondita delle dinamiche cestistiche.

Il presidente Leo Dell’Orco ha espresso fiducia nella scelta di Poeta, augurandogli un buon lavoro e sottolineando l’importanza della continuità nel progetto sportivo del club. La presenza di Messina come figura dirigenziale garantirà che l’esperienza e la visione strategica rimangano parte integrante del percorso di crescita della squadra.

Le aspettative per il futuro

Con l’arrivo di Poeta, ci si aspetta un cambio di mentalità e un rinnovato spirito di competizione. La passione e l’energia che ha dimostrato in passato saranno cruciali per affrontare le sfide che attendono l’Olimpia Milano. La squadra, con un nuovo leader e un mix di talento e ambizione, è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella propria storia.