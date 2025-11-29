Padre Eligio Gelmini: un’eredità di amore, sostegno e spiritualità

La comunità Incontro celebra la memoria di Padre Eligio Gelmini, un uomo che ha profondamente influenzato e toccato il cuore di molte persone.

La Comunità Incontro ETS vive un momento di profonda tristezza a seguito della scomparsa di padre Eligio Gelmini, avvenuta questa mattina a Milano. A 94 anni, questo sacerdote ha rappresentato un pilastro per la comunità, non solo per la sua spiritualità ma anche per il suo impegno sociale. Fratello di don Pierino Gelmini, padre Eligio ha dedicato la sua vita a sostenere i più vulnerabili, lasciando un’eredità che continua a vivere nei cuori di molti.

Le radici di un grande sacerdote

Padre Eligio, all’anagrafe Angiolino Gelmini, è nato nel 1931 a Bisentrate, nel comune di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. La sua infanzia e gioventù sono state segnate da esperienze che lo hanno portato a intraprendere la via del sacerdozio. Negli anni Sessanta e Settanta, si è guadagnato una notevole notorietà come padre spirituale della squadra di calcio del Milan, accompagnando talenti del calibro di Rocco e Rivera in un percorso di crescita sia sportiva che personale.

Un legame indissolubile con la comunità

La sua vocazione non si limitava solo all’ambito sportivo. Padre Eligio ha dedicato gran parte della sua vita al supporto di persone in difficoltà, in particolare ai tossicodipendenti. Per affrontare questa problematica, ha fondato la comunità Mondo X, un luogo di recupero e reintegrazione sociale. Questa iniziativa ha avuto un impatto significativo, offrendo speranza e nuove opportunità a chi si trovava in situazioni disperate.

Un tributo alla sua memoria

In vari centri di recupero e nelle parrocchie, le persone si sono riunite per rendere omaggio a padre Eligio. A Molino Silla, ad Amelia, i membri del direttivo e i ragazzi impegnati nel percorso di recupero hanno dedicato un momento di raccoglimento e preghiera. In questo modo, hanno voluto esprimere la loro gratitudine per l’influenza positiva che il sacerdote ha avuto nelle loro vite. La sua figura è stata una fonte di ispirazione e guida, e la sua mancanza si fa sentire profondamente.

Ricordi e legami familiari

Il legame tra padre Eligio e don Pierino era particolarmente forte e significante. Entrambi hanno condiviso un percorso di vita dedicato al servizio degli altri, e la loro collaborazione ha dato vita a iniziative che hanno cambiato la vita di molti. La Comunità Incontro ha recentemente commemorato don Pierino con una targa a Milano, un gesto che riflette il rispetto e l’amore per la loro eredità familiare.

Un’eredità duratura

La scomparsa di padre Eligio Gelmini rappresenta una grande perdita non solo per la famiglia, ma per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua vita è stata un esempio di dedizione e amore verso il prossimo. La comunità continuerà a portare avanti i valori e i principi che lui ha instillato, onorando la sua memoria attraverso le azioni quotidiane di solidarietà e aiuto. La sua eredità vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno beneficiato del suo amore e della sua compassione.