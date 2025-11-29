Isa: Progetto Innovativo per Combattere la Violenza sulle Donne

Isa fornisce un ambiente protetto e supporto specializzato per donne vittime di violenza.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, svoltasi il 25 novembre, è stato presentato un progetto significativo per la protezione delle donne vittime di aggressioni. Il progetto, denominato ISA, acronimo di Isola del Silenzio e dell’Accoglienza, rappresenta un nuovo presidio di emergenza istituito da ASST Nord Milano. Tale iniziativa mira a fornire una risposta immediata alle necessità delle donne in difficoltà e si propone di garantire un intervento costante durante tutto l’anno.

Accoglienza immediata e protetta

La struttura, la cui posizione rimane riservata per garantire la sicurezza delle ospiti, è stata progettata per accogliere donne in situazioni di emergenza, con o senza figli. Dotata di due camere, servizi igienici, una cucina e uno spazio dedicato agli operatori del Centro Antiviolenza, ISA offre un ambiente essenziale e confortevole, pensato per garantire la riservatezza e la protezione necessarie nei momenti critici.

Un progetto che risponde a un’esigenza reale

Secondo i dati forniti dal direttore generale Tommaso Russo, nei primi sei mesi, ben 90 donne si sono rivolte ai Pronto Soccorso di Sesto San Giovanni e del Bassini per aggressioni domestiche, con una media di una richiesta ogni due giorni. La maggior parte di queste chiamate avviene durante la sera o nei weekend, indicando una realtà drammatica che non può essere ignorata.

Un intervento 24 ore su 24

Nel Nord Milano era assente un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 dedicato specificamente alle donne in situazioni di emergenza. La mancanza di strutture adeguate costringeva molte donne a ricevere assistenza in ambienti non idonei, come ospedali o reparti non specializzati. Con l’iniziativa ISA, ASST Nord Milano colma questa lacuna, offrendo un luogo sicuro dove le donne possono ricevere supporto immediato e orientamento professionale.

Un team multidisciplinare a disposizione

La gestione della struttura sarà affidata a Telefono Donna, scelto per la sua consolidata esperienza nel settore e nelle altre ASST lombarde. Inoltre, saranno coinvolti i due Centri Antiviolenza del Nord Milano, VeNuS e lo Sportello Donna di Bresso, che hanno attivamente contribuito alla progettazione e all’organizzazione del servizio, garantendo un approccio completo e integrato.

Il supporto della comunità

Il progetto ISA ha ottenuto il supporto di vari sponsor, tra cui la Commissione Visitatori, il Comitato “M’Impegno”, il Distretto Lions 108 Ib4 e il CRAL dell’Azienda Servizi Ambientali di Livorno. Questi hanno contribuito all’arredo e alla creazione di un ambiente accogliente e funzionale.

Con l’implementazione di ISA, l’ASST Nord Milano non solo offre un rifugio sicuro, ma si impegna a rafforzare la propria rete di protezione per le donne. Questo programma crea un luogo dove le donne possono trovare supporto e avviare un percorso di uscita dalla violenza. L’iniziativa è progettata per essere attiva non solo il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma ogni giorno dell’anno. Tale approccio risponde a un bisogno urgente e costante presente nella società.

