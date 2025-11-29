Indagini sul caso di Silvana Damato a Bruzzano: annegamento o omicidio? Scopri la verità!

Silvana Damato, pensionata di Bruzzano, trovata priva di vita nella sua vasca da bagno. Scopri le ultime novità e gli aggiornamenti sulle indagini in corso.

La tragica scomparsa di Silvana Damato, una pensionata di 69 anni, ha scosso il quartiere di Bruzzano a Milano. Il suo corpo è stato rinvenuto nella vasca da bagno della sua abitazione, in un evento che ha sollevato numerosi interrogativi e ha dato origine a un’inchiesta complessa. Quasi quattro mesi dopo, i Ris hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’appartamento di Silvana, in via Bisnati 7, cercando di chiarire i misteri che circondano la sua morte.

Le circostanze della morte

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, la causa del decesso sarebbe da attribuire a un annegamento, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, ovvero lesioni sul collo e ferite al volto. Questo nuovo elemento ha portato a riconsiderare la dinamica dell’accaduto, suggerendo che Silvana potrebbe non essere stata sola nel momento fatale. Infatti, la porta dell’appartamento era chiusa dall’esterno e il mazzo di chiavi risulta scomparso, indizi che fanno pensare a una possibile interazione con un’altra persona.

Indizi e ipotesi di omicidio

Le indagini hanno rivelato che l’ex tabaccaia potrebbe essere stata costretta a rimanere in acqua per un periodo prolungato, fino a quando non ha perso conoscenza. Questo porta a formulare l’ipotesi che Silvana conoscesse l’individuo che l’ha affrontata. La situazione è ulteriormente complicata da numerosi fattori, tra cui la presenza di tracce di sangue rinvenute durante i primi accertamenti da parte dei Ris, che avevano già sollevato sospetti di omicidio.

Le piste investigative

Le possibilità sono molteplici. Una delle teorie suggerisce un movente passionale, sebbene Silvana non avesse intrattenuto relazioni sentimentali dopo la morte del marito. Un’altra pista porta a ipotizzare conflitti di vicinato, legati al disturbo causato dalla sua passione per il canto. Tuttavia, un altro aspetto inquietante è rappresentato dalla misteriosa scomparsa di una somma di denaro compresa tra 40.000 e 50.000 euro dal suo conto, spesa in modi non chiari, suggerendo un potenziale movente economico.

Il silenzio della Procura

Nel frattempo, la Procura sembra mantenere un riserbo strategico per non compromettere le indagini. La cautela è necessaria in un caso così delicato, dove ogni dettaglio può rivelarsi cruciale per la risoluzione del mistero. Le incertezze e le contraddizioni continuano a sollevare domande sia tra gli inquirenti che tra i familiari e i residenti del quartiere.

Ultimi sviluppi

La morte di Silvana Damato rappresenta un enigma che continua a sfuggire alla comprensione. Le indagini sono ancora in corso e ogni nuovo elemento potrebbe modificare il quadro attuale. Gli investigatori sono decisi a fare chiarezza su una vicenda che ha scosso profondamente la comunità di Bruzzano, mentre i familiari della vittima sperano in una soluzione che porti giustizia.