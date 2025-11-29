Indagini in Corso sulla Morte di Silvana Damato nel Quartiere Bruzzano: Aggiornamenti e Sviluppi

Un misterioso giallo circonda la morte di Silvana Damato, con indizi che fanno supporre un potenziale omicidio.

La morte di Silvana Damato, ex tabaccaia di 69 anni, avvenuta l’8 agosto nella sua abitazione a Bruzzano, continua a suscitare interrogativi e preoccupazioni tra i residenti e gli inquirenti. A distanza di quattro mesi, i Ris hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’appartamento della donna, approfondendo il mistero che circonda la sua scomparsa.

Un sopralluogo che riapre il caso

Il 26 agosto, i Ris avevano già esaminato la scena del crimine, scoprendo tracce ematiche che hanno portato gli investigatori a considerare l’ipotesi di un omicidio. La donna, ritrovata nella vasca da bagno, sembra aver subito un annegamento e non tanto le ferite sul collo e al volto, come inizialmente ipotizzato. Questo nuovo elemento ha complicato ulteriormente le indagini, già caratterizzate da molti particolari inquietanti.

Indizi inquietanti

Tra i dettagli che sollevano sospetti, emerge la porta dell’appartamento, chiusa dall’esterno, e un mazzo di chiavi misteriosamente scomparso. Questi indizi suggeriscono che Silvana potesse essere in compagnia di qualcuno al momento della sua morte, una persona che potrebbe averle tenuto la testa sott’acqua fino all’ultimo respiro. La comunità è in fermento e le domande si moltiplicano.

Le possibili piste investigative

Le indagini non escludono nessuna pista: da un possibile movente passionale a conflitti di vicinato, il caso si arricchisce di sfumature. Nonostante Silvana non avesse una vita sentimentale attiva dopo la morte del marito, alcuni sostengono che potesse avere dei contrasti con i vicini, forse legati alla sua passione per il canto, che, secondo alcuni, risultava fastidiosa.

Il mistero del denaro scomparso

Un altro aspetto che alimenta il giallo di Bruzzano è la scomparsa di una somma compresa tra i 40 e i 50 mila euro dal conto della donna. Questo misterioso prelievo, effettuato senza che se ne conosca l’autore, suggerisce un possibile movente economico, aggiungendo un ulteriore strato di complessità all’inchiesta. La Procura mantiene cautela, riservandosi di fornire dettagli sulle indagini in corso.

Il lutto di una comunità

La comunità di Bruzzano è profondamente colpita da questo evento tragico. Silvana era una figura conosciuta e apprezzata, e la sua morte ha generato un vuoto incolmabile tra coloro che la frequentavano. Amici e conoscenti continuano a interrogarsi su come sia potuto accadere un evento così drammatico e violento.

Le indagini proseguono con grande impegno da parte degli inquirenti, che stanno lavorando per chiarire la vicenda. Ogni nuovo indizio potrebbe rivelarsi decisivo per far luce su un caso che appare, fino a questo momento, avvolto in un mistero profondo e inquietante. Si nutre la speranza che venga fatta giustizia, non solo per Silvana, ma anche per la serenità della comunità di Bruzzano.