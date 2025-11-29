Incidente Stradale sulla Provinciale 229: Cinque Feriti in Un Drammatico Scontro

Un grave incidente stradale sulla provinciale 229 ha provocato il ferimento di cinque persone, inclusi un neonato e altri membri della famiglia.

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Pogliano Milanese e Rho, avvenuto intorno alle 17:30 sulla provinciale 229. Il sinistro, che ha coinvolto due veicoli, ha portato a un significativo blocco del traffico e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Dettagli dell’incidente

Il fatto è accaduto nei pressi dell’uscita del Garden Viridea, in un momento di intenso traffico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Locale del Comando Unico Nerviano-Pogliano, uno dei veicoli ha terminato la sua corsa ribaltato sulla carreggiata. I due mezzi coinvolti si dirigevano in direzioni opposte: uno verso Rho e l’altro verso Vanzago.

Intervento dei soccorsi

Grazie alla prontezza dei soccorritori, sul luogo dell’incidente sono giunte rapidamente due ambulanze, con personale della Croce Rossa di Legnano e un’auto medica. La situazione ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Rho per gestire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della zona.

Le cinque persone ferite, tra cui un bambino di soli tre mesi, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Corso Europa a Rho. Gli altri coinvolti nell’incidente sono un uomo di 63 anni, un ragazzo di 22, una donna di 28 e un uomo di 33 anni.

Impatto sul traffico e indagini

Il sinistro ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità della provinciale 229, che è rimasta chiusa al traffico fino alle 19:10. Gli agenti hanno lavorato incessantemente per ripristinare la situazione e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’incidente.

Possibili cause dell’incidente

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori si ipotizza un’uscita in contromano da parte di uno dei veicoli provenienti dal Garden Viridea. Questo potrebbe aver innescato la collisione. Gli agenti, guidati dal comandante Stefano Palmeri, stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio la sequenza degli eventi.

La comunità locale vive un momento di apprensione, auspicando una pronta guarigione per i feriti coinvolti in questo tragico episodio stradale. La sicurezza stradale rimane una priorità, e incidenti come questo evidenziano l’importanza di guidare con cautela, specialmente in aree ad alto traffico.

Riflessioni sull’incidente stradale<\/h2>

Questo incidente evidenzia non solo i rischi della circolazione stradale, ma anche la rapidità di intervento dei soccorsi in situazioni di emergenza. È fondamentale che tutti i conducenti adottino un comportamento responsabile per prevenire simili tragedie in futuro. La provinciale 229<\/strong> ha ripreso la sua funzionalità, ma l’eco di questo episodio rimarrà a lungo nella memoria della comunità milanese.<\/p>