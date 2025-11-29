Il Milano Speed Skating Stadium apre al pubblico: scopri tutti i dettagli!

Il Milano Speed Skating Stadium è ufficialmente operativo e pronto ad accogliere prestigiose gare internazionali di pattinaggio di velocità.

Milano si prepara a entrare nella storia dello sport invernale con l’apertura del Milano Speed Skating Stadium, una struttura all’avanguardia situata all’interno dei padiglioni di Fiera Milano. Questo nuovo impianto, frutto di un intenso lavoro di ristrutturazione, è stato inaugurato in occasione della ISU Junior World Cup Speed Skating, un evento che rappresenta un importante banco di prova in vista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Un nuovo punto di riferimento per gli sport invernali

Con una capacità di 7.500 spettatori, il Milano Speed Skating Stadium rappresenta un’importante infrastruttura per gli appassionati di sport invernali. La pista di pattinaggio, lunga 400 metri, è dotata delle più moderne tecnologie, che garantiscono performance di alto livello. Gli spazi riservati all’allenamento e ai servizi per gli atleti, insieme al sistema di mantenimento del ghiaccio, sono stati progettati per soddisfare le esigenze di atleti e allenatori.

Il debutto con la Coppa del Mondo Junior

Il primo evento in programma, che si svolgerà nel weekend del 29 e 30 novembre, vedrà scendere in pista i migliori giovani pattinatori provenienti da tutto il mondo. Questo evento funge anche da test per le competizioni olimpiche, permettendo agli organizzatori di affinare i dettagli logistici e tecnici in vista dei Giochi. La squadra italiana, capitanata dai tecnici Matteo Rigoni e Mirko Nenzi, sarà tra le protagoniste, con atleti di talento che rappresentano il futuro del pattinaggio di velocità.

Un’infrastruttura sostenibile e multifunzionale

Il progetto del Milano Speed Skating Stadium è stato realizzato grazie a un investimento della Fondazione Fiera Milano. I padiglioni 13 e 15 sono stati ristrutturati e trasformati in un’unica arena di 35.000 metri quadrati. Questa scelta non solo riduce i costi, ma rappresenta anche un modello di sostenibilità per eventi futuri. Dopo le Olimpiadi, la struttura sarà riconvertita in un Live Dome, uno spazio multifunzionale destinato a concerti, eventi culturali e manifestazioni internazionali.

Accessibilità per tutti

La nuova arena è facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici, come la metropolitana e i treni ad alta velocità, garantendo l’accesso a un pubblico ampio e diversificato. Durante il weekend di inaugurazione, l’ingresso sarà gratuito il primo giorno e a prezzi simbolici il secondo, rendendo l’evento fruibile per tutti gli appassionati di sport.

Un futuro promettente per Milano e lo sport invernale

La realizzazione del Milano Speed Skating Stadium rappresenta un significativo passo avanti per Milano e un’opportunità per valorizzare il pattinaggio di velocità e gli sport invernali a livello nazionale. La presenza di strutture come questa consente di attrarre eventi di rilevanza internazionale, contribuendo a promuovere la città come meta per sportivi e turisti. Milano si prepara a diventare il fulcro degli sport invernali, con una visione che si estende oltre le Olimpiadi, abbracciando anche eventi di intrattenimento e cultura.